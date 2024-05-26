指對岸軍演選最糟劇本 台領導人靠嘴皮逞勇陷更大危機

解放軍宣布23日7時45分起，在台灣及金馬周邊展開「聯合利劍－2024A」軍演。（取自央視新聞）

中國大陸連續兩天圍台軍演對台展示武力，也警告美方等勢力勿介入，賴清德 總統透過視訊會議聽取國防部 長顧立雄、參謀總長梅家樹及國軍聯合作戰指揮中心的即時簡報。面對大陸挾軍演及大量嚇阻文宣對台文攻武嚇，國安人士稱台方早已掌握軍演，並指北京當局選了最糟糕的劇本，台方反應看似處變不驚，早有準備，但若過度自信，反而讓陷入更大危機。

解放軍 「聯合利劍─2024A」包括軍事威懾、文攻、區域拒止反介入及海空封鎖，演練登島作戰的第一階段「戰役組織及整備階段」，將解放軍的戰役組織與戰備階段，由平時的訓練，轉變成演習編組，形成封鎖作戰的實兵，對台實施共軍所稱「進、圍、鎖」，為後續先期作戰階段作準備。

這次軍演名稱預示關鍵密碼，似在暗示後續還有B、C、D……階段，若全套實施，後續恐進入「先期作戰階段」演練。同時，對岸軍演運用海警與國軍海巡相互監看，若海警海巡間擦槍走火，極可能成為開啟戰爭的爆點。

北京當局「利劍出鞘」對準賴清德，賴總統就職演說被其視為挑釁，以此為由發動軍演威懾，更加速軍演常態化趨勢。按照國安人士的說法，顯然賴政府對於這篇講稿可能引發的反應，在五二○之前就已沙盤推演，包括北京發動軍演這個「最糟糕的劇本」，既然早料到，怎會新總統才就職，台灣卻籠罩在北京武嚇陰影下，民心惶惶不安。

大陸軍事威脅日增，兩岸軍力懸殊，機艦數量不成對比，美中對弈，台灣選擇靠向美國，兩岸溝通斷線，缺乏迴旋空間，風險俱增，台灣不能將安全寄望在其他國家伸援手，應該趨吉避凶，與對岸積極對話謀求和平。身為國家領導人，不能只靠嘴皮上逞勇氣，如果選擇這樣的劇本，只是讓北京找到侵台的理由，讓台灣從最危險變得更危險。