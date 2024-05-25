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離D-day越來越近？陸演習變攻台難度大 學者：美中打架、台灣被踹

記者林宸誼／台北即時報導
廣角智庫論壇25日舉辦「賴清德就職與兩岸關係」論壇，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正、前台北市副市長李永萍參與座談。（記者林宸誼／攝影）
廣角智庫論壇25日舉辦「賴清德就職與兩岸關係」論壇，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正、前台北市副市長李永萍參與座談。（記者林宸誼／攝影）

解放軍連兩天的「聯合利劍-2024A」軍演24日結束，軍演涵蓋金門、馬祖等離島地區，有軍事專家研判，這就是大陸武力攻台的全過程演練。然而淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正25日表示，以訓轉戰或是演習突然變成攻台，在軍事執行上面困難度很高。

黃介正還指出，賴清德總統的就職演說講完了以後，讓人發覺D-day（發生於1944年諾曼第登陸，是第二次世界大戰西方盟軍在歐洲西線戰場發起的一場大規模攻勢）接近的距離，好像要比原來預期要近。

黃介正在「廣角智庫論壇」舉辦「賴清德就職與兩岸關係」論壇上表示，兩岸關係從1949到現在其實只有75年，賴清德總統的就職演說是「前所未有之大變局」，

黃介正提到，以往所有的努力，不管是護主權還是愛台強化國防，為的是不要讓D-day發生，或者是讓D-day無限的延後，或可以在每４年投票時，可以非常僥倖成功把D-day往後延。

然而解放軍這次軍演，所有演習區域完整貼在台灣周邊的24海里（44公里），換句話說就是毗鄰區的邊緣圍起來，黃介正解讀，「大陸一再的釋放訊息是要告訴大家，你們把D-day一直往前挪，海峽兩岸的鷹派如果聲音越來越高，雙方引起衝突的機率就會很大。」

黃介正認為，中共總書記習近平，沒有說在第三任期要完成祖國完全統一，可是確實講過要推進祖國統一進程。「那麼今年1月13日投票結果，台灣傳達給北京的訊息是：你們也不用推進，我們是越走越遠。中共21大，也就是2027年他要交的成績單，困難度都拉高了，加上整個國際的形勢，那麼自然就會對大陸的決策機制造成壓力。」

黃介正指出，過去大陸講的統一台灣的時間表是大陸自己討論，台灣可以暫時擺一邊，中國大陸想要解決台灣問題沒有那麼的緊迫性，但賴清德總統就職演說帶來很大改變。

黃介正提到目前台灣面臨的挑戰，若一面倒向美國也是可以，因為以前叫做「兩岸的主戰場，在華府不在台海，穩華府則台海可保，失華府則不戰而危」，「但那時候美國是抓住天秤的唯一超級大國，現在的局勢已經不一樣了。」

黃介正舉例，現在是美國跟大陸打起來，「台灣以往還可以擺個椅子坐在擂台下面喊加油。這次的就職演說很赤裸裸的把台灣拉到美中邊緣，換句話說美中在上面打架台灣是很容易被踹到。」

黃介正還指出，美國於今年１1月5日要總統大選，美國國內局勢現在分裂得非常嚴重，從綜合國力來講，是沒有辦法完全制壓北京，「所以台灣是否要跟著美國對抗大陸要想清楚，因為一旦上了車，就下不了車。」

黃介正憂心的指出，因為兩岸交惡，台灣跟大陸彼此相互不瞭解的程度在拉高，誤判的風險都在增長。

前台北市副市長李永萍則表示，大陸要幹什麼、紅線畫在哪裡，都會明明白白告訴大家，「台灣有60%不願意被民進黨『綁架』的人，在能力所及就去做好做交流工作。」

李永萍指出，許多大陸的網友在接觸台灣的時候，都說台灣民眾還是很可愛，透過交流大家也認同都是中華民族，也改變彼此的刻板印象。」

賴清德 華府 投票

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