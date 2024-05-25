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學者趙春山：中國「這2招」對付台灣 2027年會攤牌

記者林宸誼／台北即時報導
廣角智庫25日舉辦「賴清德就職與兩岸關係」論壇，淡江大學中國研究所榮譽教授趙春山發表看法。(記者林宸誼／攝影)
廣角智庫25日舉辦「賴清德就職與兩岸關係」論壇，淡江大學中國研究所榮譽教授趙春山發表看法。(記者林宸誼／攝影)

賴清德520就職上任後，解放軍連2天的「聯合利劍-2024A」軍演24日結束，淡江大學中國研究所榮譽教授趙春山25日悲觀地表示，接下來中國會採「圍點打援」與「孤立台灣」2招對付台灣，並在2027年對台灣攤牌。

趙春山在「廣角智庫論壇」所舉辦「賴清德就職與兩岸關係」論壇上表示，第一招對外是「圍點打援」。不會直接攻台，而是先對付外部的美國等「民主同盟」，以達到外交上孤立台灣，因此軍事演習不只針對台灣、而是要「打援」。

至於第二招對台，趙春山認為，中國將採施琅的「因剿寓撫」策略，用軍事威懾，然後取得最後政治解決。其中以「剿」為主，然後再「撫」。此外也會在台灣內部進行分化。

「賴清德可能會為 2028年總統大選超前部署，但中國有很多人都在問，賴清德還有 2028嗎？」趙春山強調，中國對台攤牌不代表是打仗，也不是美國憂心中國在2027之前具備侵略台灣的能力，而是2027年恰逢中共21大（中國共產黨第二十一次全國代表大會），加上解放軍建軍100年。

趙春山進一步解釋，不管中共總書記習近平是否繼續做下去，在他第三任對台工作若交出一張白卷，支持一位務實的台獨工作者擔任台灣領導，那習近平如何對14億人口交代。

因此趙春山認為，軍演雖然結束，但是否真的結束，可能還需要加個問號。「因為將來會變成常態化，上次裴洛西來台，就造成了海峽中線模糊的理解沒有了，然後慢慢的大家就習以為常，到哪一天有機會中國就一步步往前走，得寸進尺。」

趙春山表示，從政治層面來看，第一個認知，是軍演對賴清德520講話的回應和認知。中國方面認為，賴清德比過去李登輝、陳水扁，甚至蔡英文更接近台獨红線。

趙春山提到，所謂「務實」的兩個字，只能說是戰術性的說法，來掩蓋台獨事實。

第二個認知是美國下指導棋。趙春山指出，美國亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）日前訪陸，並在北京會晤國台辦副主任仇開明等中共涉台官員，顯示中美對台海議題高度關切。

但等到賴清德發表就職演說，美國國務卿布林肯，透過辦公室發言人發表聲明，恭賀台灣人民再次展現民主體制的強健與堅韌，也強調未來台美將攜手追求共同的利益和價值。趙春山說，「這讓中國認知原來是美國下指導棋，甚至是美國拍板定案。」

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