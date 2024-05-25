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農業部長:不放棄任何市場 包括大陸

記者李柏澔、葉冠妤／台北25日電
農業部長陳駿季強調，台灣農業絕對不是補助型產業。(記者林伯東／攝影)
農業部長陳駿季強調，台灣農業絕對不是補助型產業。(記者林伯東／攝影)

賴清德總統日前就職演說時，展現積極加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的態度，但在兩岸近年交惡下，不只為加入CPTPP添變數，兩岸農貿也深受影響。農業部長陳駿季昨天接受專訪重申，絕對不會放棄任何市場，包含中國大陸，另會以多年的期程緩步降至零關稅等方式，降低加入CPTPP後，對台灣農產品影響。

陳駿季表示，中國大陸的態度往往在台灣欲加入特定貿易組織時帶來影響，但不會因為受到干擾而不去做，台灣更應該積極開拓其他海外市場，也絕對不會放棄任何市場，包含中國大陸。

不過對於大陸以害蟲為由，禁止台灣多項農漁產品銷往大陸，陳駿季則認為，大家都希望在國際規範下進行正常的貿易，農產品進入都需要檢疫條件的談判，一旦檢疫條件確認後才能輔導農民的農產品符合輸入國的檢疫要求，希望兩岸農貿都以科學化為基準，而非憑空想像各種風險。

談及加入CPTPP，陳駿季強調關稅和農業體質調整會是關鍵，一旦關稅占行銷成本達一定比率時，就算農產品的品質再好，競爭力都會下降。

陳駿季說，雖然希望加入CPTPP後，台灣優質農產品可以不受進口關稅的障礙而輸銷海外，但台灣同樣也會面臨其他農產品低關稅或是零關稅進口的衝擊，將透過爭取低關稅，或是以多年的期程緩步降至零關稅，以爭取產業轉型機會。

此外，農業部過去常被詬病只會透過補助解決產銷失衡問題，陳駿季強調，台灣農業絕對不是補助型產業，不然發錢讓農民拍拍手就好，未來很多補助，要看的是對制度的長遠有沒有助益；另也提到將透過拉高契作比率、提高市場端需求來改善等方式，改善產銷失衡問題。

台灣農產品產銷失衡頻繁，農業部過去慣常以撒幣補貼產銷失衡，但效果不彰，導致產銷調節經費超支併決算嚴重，調節品項也愈來愈多。

陳駿季坦言，視過去農業部的施政作為，很大一部分補助用於農業基礎建設，再來才是給農民，且大多都是用於發生天然災害現金救助，救助金並不是要讓農民賺錢，而是補貼農民的生產成本，目的是希望能夠盡快復耕。

針對長年的產銷失衡，他說，農業部正在研議，希望先拉高契作模式比率，讓後端銷路不會發生問題，再者必須提高市場端的拉力，就算前端一開始沒有固定銷售途徑，只要整體面需求提高就有利產品順利銷出。

至於漁電爭議，陳駿季說，「以農為本、綠能加值」看似簡單，但落實程度相當重要，漁電共生最應該注意的是業者究竟有無真正從事養殖，的確有些不肖業者等光電接電後就棄養，去年開始已成立輔導團隊和縣政府聯合查核，如果發現業者沒有養殖時會要求限期改善，否則就停止送電。

關稅 農業部 綠能

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