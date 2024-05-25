馬來西亞前總理馬哈迪：美國想要中國大陸和台灣對抗

馬來西亞前總理馬哈迪。(歐新社資料照片)

據「日經亞洲」報導，馬來西亞前總理馬哈迪24日在東京出席第29屆「亞洲的未來」國際論壇時表示，「美國想要中國大陸和台灣對抗，但我們沒必要捲入其中。」發表了上述言論。馬哈迪指責美國高官竄台挑釁中國大陸，正是美國政府挑起了台海緊張局勢。

他呼籲東協在日趨激烈的中美競爭中保持中立，與最重要的貿易夥伴中國和平相處，尤其是在南海問題上需要避免戰爭。

大陸觀察者網引述日經亞洲的報導稱，馬哈迪當天的演講淡化了南海問題引發的摩擦，認為更重要的是避免與中國爆發衝突。馬哈迪說，「你們可以宣稱擁有南海主權，但我們不必因此開戰」。

馬哈迪說，「我們只是希望與我們的貿易夥伴和平共處。」只要中國的立場沒有對馬來西亞造成實際的傷害，就沒有問題，因為中國既沒有禁止南海通航，也沒有檢查過往船隻。 「我們在南海有石油 生產，但目前來看，他們也沒有做什麼。」

馬哈迪強調，中國是東協大多數成員國最重要的貿易夥伴。馬哈迪敦促東協保持務實，關注自身經濟發展，而不是地緣戰略問題。「中國是一個大市場。我們不能失去這個市場。」他說，「如果我們選邊站，我們要嘛失去美國市場，要嘛失去中國市場。」

馬哈迪重申，東協應該在日益加劇的中美緊張局勢中保持中立，包括在台灣問題上。馬哈迪指責是美國政府挑起了台海摩擦。

他說，「不幸的是，美國喜歡看到中國大陸和台灣發生衝突。對我們來說，沒有必要（捲入其中）。」馬哈迪認為，美國允許高級官員竄訪台灣，是在挑釁中國。例如2022年時任美國眾議院議長裴洛西竄台後，中國大陸在台灣周邊舉行了軍事演習。

至於今年的美國大選，馬哈迪預測，如果美國前總統川普 勝選，這會讓東協的外交情勢變得更加複雜，這也是東協應避免選邊站的理由。

「他（川普）會首先考慮美國，讓美國重新強大起來。但那是他的事，那是他的國家。他可以做想做的事，但不要傷害其他人。」

由「日本 經濟新聞﹁主辦的第29屆「亞洲的未來」國際論壇23日至24日在日本東京舉行，本屆論壇的主題是「動盪世界中的亞洲領導力」。除了馬哈迪，馬來西亞總理安華．易卜拉欣在23日的論壇上也表達了類似的觀點。安華表示，隨著中國在經濟和軍事領域的不斷發展，中國是馬來西亞的重要鄰國。安瓦爾強調，馬來西亞沒有所謂的「中國恐懼症」，在他看來，中國「太近、太重要、太具有戰略意義，因此不容忽視」。