陸海警再擾金馬遭驅離 金防部、台東正常演訓

大陸海警船24日闖入東引、烏坵海域，台灣海巡署跟監驅離。（圖／金馬澎分署提供）

中國大陸前天宣布進行為期二日聯合演練，昨天中國海警船各二艘，分別以編隊方式闖入東引、烏坵兩海域，台灣海巡署部署巡防艇全程對應驅離，海警船航入時間約一小時，中國海警本月已第八度侵擾金馬水域。金門駐軍與金門海龍快艇 、兩棲、甲車昨天維持例行演練，台東志航基地七架勇鷹號高教機昨也正常訓練。

中國大陸四艘海警船前天以「擦邊球」方式，兩兩航入東引、烏坵等離島水域，約一小時後離去，昨天上午8時許再度以相同方式闖入東引、烏坵兩海域；海巡署各以二艘巡防艇監控，全程蒐證命令離去。

海巡署指出，24日早上8時28分，陸531（湘陽）號軍艦（0514Ａ飛彈護衛艦）逼近鵝鑾鼻西南28.58浬，海巡立刻出動澎湖艦，同時海軍光華飛彈64、68快艇應對；昨天中午，大陸791號軍艦出現綠島東南28浬，台方南部機動海巡隊高雄艦併航應對、廣播驅離。

截至昨天中午12點為止，海巡署共計派遣20艦、2船、83艇次應處中國大陸軍艦及海警船。

金防部從前天起展開例行演練，對於是否有提高戰備，金防部回應，部隊戰備如常，未提升等級。

這兩天仍不少觀光 客至金門旅遊，台中陳小姐說，實際來到金門，發現當地的氛圍還好，還聽到很多老一輩的說，「安啦！現在大陸常常在演習，早就見怪不怪」。