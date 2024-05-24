美方關切全民防衛 羅森柏格現身政院訪季連成

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（中）和台北處長孫曉雅（右）24日現身行政院。(記者邱德祥／攝影)

賴政府上任第4天，中共 昨宣布對台軍演，值此敏感時刻，美國在台協會(AIT )主席羅森柏格昨天上午現身行政院，拜會政務委員季連成。美方多次力促台灣須加強全民防衛動員，行政院也成立全民防衛動員會報，因應各種情勢預做準備，羅森柏格與季連成會面，料應觸及美方關切的全民防衛議題。

本報系聯合報報導，行政院發言人陳世凱表示，對於AIT拜訪的過程中是否有提到全民防衛的部分，相信從過去台美之間有做很多充分溝通和討論，至於拜訪季連成過程中是否談到，因為他還沒和季連成見到面，沒辦法回答。但主要仍是羅森柏格與季連成是舊識，今天來恭賀他。

五角大廈發言人賴德昨天才敦促中方別藉機升級情勢，中共今天就宣布對台軍演，台海情勢詭譎時刻，行政院長卓榮泰今天主持上任後首場行政院會，羅森柏格和美國在台協會處長孫曉雅上午約8時10分左右現身行政院，約9時15分離開，行政院會於9時30分開始。行政院對外表示，今天行程是為恭賀舊識季連成政委。

對於有外界人士指羅森柏格「出席」行政院會，陳世凱表示，羅森柏格是在行政院院會開始前結束拜會並於稍後離開，期間並未與卓榮泰院長會面，對於外界人士影射出席行政院會，明顯與事實不符。

台北中國時報報導，季連成算是背景較為獨特政委，季曾是前陸軍副司令，對國防運作嫻熟，卓榮泰曾表示，未來將借重他國防、救災及全民防衛的專業。由於賴清德 總統上任不久，引發新兩國論風波，又逢中共聯合軍演，季連成又主責國家安全等政務，令外界猜測兩方會面，可能會觸及全民防衛動員、自主防衛等議題。

AIT發言人回應，AIT期盼與賴清德總統及立法院各黨派領袖合作，共同提升彼此共享的利益與價值，並在與美國一中政策一致下，延續台美長久以來的非官方關係。AIT發言人續指，AIT官員昨日前往行政院與季連成會面，也是作為持續與台灣領導人互動的一環。