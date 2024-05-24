我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台星賀軍翔住家遭搜索 疑與酒店緋聞有關 經紀人曝現況

美以「魯莽」定調北京軍演 兩岸拉警報

美方關切全民防衛 羅森柏格現身政院訪季連成

台灣新聞組／台北24日電
美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（中）和台北處長孫曉雅（右）24日現身行政院。(記者邱德祥／攝影)
美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（中）和台北處長孫曉雅（右）24日現身行政院。(記者邱德祥／攝影)

賴政府上任第4天，中共昨宣布對台軍演，值此敏感時刻，美國在台協會(AIT)主席羅森柏格昨天上午現身行政院，拜會政務委員季連成。美方多次力促台灣須加強全民防衛動員，行政院也成立全民防衛動員會報，因應各種情勢預做準備，羅森柏格與季連成會面，料應觸及美方關切的全民防衛議題。

本報系聯合報報導，行政院發言人陳世凱表示，對於AIT拜訪的過程中是否有提到全民防衛的部分，相信從過去台美之間有做很多充分溝通和討論，至於拜訪季連成過程中是否談到，因為他還沒和季連成見到面，沒辦法回答。但主要仍是羅森柏格與季連成是舊識，今天來恭賀他。

五角大廈發言人賴德昨天才敦促中方別藉機升級情勢，中共今天就宣布對台軍演，台海情勢詭譎時刻，行政院長卓榮泰今天主持上任後首場行政院會，羅森柏格和美國在台協會處長孫曉雅上午約8時10分左右現身行政院，約9時15分離開，行政院會於9時30分開始。行政院對外表示，今天行程是為恭賀舊識季連成政委。

對於有外界人士指羅森柏格「出席」行政院會，陳世凱表示，羅森柏格是在行政院院會開始前結束拜會並於稍後離開，期間並未與卓榮泰院長會面，對於外界人士影射出席行政院會，明顯與事實不符。

台北中國時報報導，季連成算是背景較為獨特政委，季曾是前陸軍副司令，對國防運作嫻熟，卓榮泰曾表示，未來將借重他國防、救災及全民防衛的專業。由於賴清德總統上任不久，引發新兩國論風波，又逢中共聯合軍演，季連成又主責國家安全等政務，令外界猜測兩方會面，可能會觸及全民防衛動員、自主防衛等議題。

AIT發言人回應，AIT期盼與賴清德總統及立法院各黨派領袖合作，共同提升彼此共享的利益與價值，並在與美國一中政策一致下，延續台美長久以來的非官方關係。AIT發言人續指，AIT官員昨日前往行政院與季連成會面，也是作為持續與台灣領導人互動的一環。

AIT 中共 賴清德

上一則

警政署長矢言：上任後首重打詐、減輕員警負擔

下一則

潑快乾膠搶手機 越南移工重判7年

延伸閱讀

行政院長卓榮泰拜會立法院長韓國瑜 首度面對面溝通

行政院長卓榮泰拜會立法院長韓國瑜 首度面對面溝通
卓榮泰赴立院拜會 韓國瑜：配合政院優先推民生法案

卓榮泰赴立院拜會 韓國瑜：配合政院優先推民生法案
卓榮泰介紹新內閣三大特色「女性閣員比例還要努力」

卓榮泰介紹新內閣三大特色「女性閣員比例還要努力」
AIT主席羅森柏格拜會立法院長韓國瑜 祈禱台灣平安

AIT主席羅森柏格拜會立法院長韓國瑜 祈禱台灣平安

熱門新聞

台積電在美國設廠連連碰壁，有分析指最壞情況可能讓台積電放棄美國設廠。（美聯社）

台積電亞利桑納廠狀況多 分析師曝最糟打算：放棄美國

2024-05-17 02:57
蔡英文。(本報資料照片／記者劉學聖攝影）

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

2024-05-17 23:33
鮮少公開亮相的第一夫人吳玫如（前右），20日與丈夫、總統賴清德（前左）進入國宴會場。（記者劉學聖／攝影）

第一夫人吳玫如走進民眾目光 賴清德長子也罕見現身

2024-05-21 02:25
圖／擷自instagram

變裝皇后妮妃雅總統府熱舞 下班穿拖鞋搭捷運好反差

2024-05-16 09:46
台立法院會今天處理國會改革法案，朝野爆發多起肢體衝突，導致多名立委受傷，引發國際媒體關注。路透

立法院大亂鬥登外媒 路透：台灣是喧鬧民主國家

2024-05-17 14:02
賴清德發表就職演說。(取材自取自YouTube頻道)

賴清德就職演說：中華民國和中華人民共和國互不隸屬

2024-05-19 22:45

超人氣

更多 >
外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢

外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢
50歲後 你可能需要的3種補品

50歲後 你可能需要的3種補品
3個原因 剩飯加熱要小心

3個原因 剩飯加熱要小心
登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包

登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包
72歲武打巨星行動不便 獨自坐輪椅出行買飯盒

72歲武打巨星行動不便 獨自坐輪椅出行買飯盒