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美以「魯莽」定調北京軍演 兩岸拉警報

台學者：共軍這次全程演練武力犯台 未來可能常態化

台灣新聞組／台北24日電
配合共軍「聯合利劍—2024A」演習，福建海警同步於烏坵附近海域開展綜合執法演練。（圖／取自央視新聞）
配合共軍「聯合利劍—2024A」演習，福建海警同步於烏坵附近海域開展綜合執法演練。（圖／取自央視新聞）

中共解放軍東部戰區在台灣周邊展開「聯合利劍—2024A」演習，台灣學者分析，這次演習目的在對甫上任的賴清德總統「下馬威」，從「聯合利劍2023」、「聯合利劍2024」，「聯合利劍」演習未來可能常態化；此次軍演還涵蓋金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊，中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，這就是一次武力犯台的全過程演練。

揭仲表示，從已公布演習範圍與內容可看出，這是以武力犯台作戰各階段為場景的演習，且演習課目可能包括對外、離島的「封控作戰」，甚至是「近岸島嶼突擊作戰」，這是2022年8月與2023年4月的二次圍台軍演中，並未演練的項目。

國民黨立委、國防部前副部長陳永康說，共軍這次演習的重點是宣傳認知戰，演習規模比兩年前美國眾議院議長裴洛西訪台時相去甚遠，而且沒有提前宣告演習禁航區，所以也不可能有實彈射擊。另外，演習消息是由東部戰區發布，可知仍屬戰區等級的聯合戰備警巡，也與前年的圍台軍演由中央發布不同。

就政治層面部分，前立委林郁方說，看起來大陸演習規模不會小，有點豁出去的感覺，賴清德提兩岸「互不隸屬」，令中國大陸有所警覺，美國前陣子特地提到聯合國決議案未排斥台灣，大陸認為美國正推動「一中一台」，賴清德的演說不是美國授意，也至少是美國樂意接受。

至於代碼「A」的意涵，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑認為有兩種可能性解讀。一是像「連續劇」一樣，視台灣的反應決定是否有後續；另有可能是「聯合利劍」演習包含許多子科目，代號分別對應著如海空封鎖、兩軍對抗、反介入、兩棲登陸等。

配合共軍「聯合利劍—2024A」演習，福建海警同步於東引附近海域開展綜合執法演練...
配合共軍「聯合利劍—2024A」演習，福建海警同步於東引附近海域開展綜合執法演練。（圖／取自央視新聞）
共軍「聯合利劍—2024A」演習區示意圖。（圖／取自央視新聞）
共軍「聯合利劍—2024A」演習區示意圖。（圖／取自央視新聞）

賴清德 裴洛西 國防部

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