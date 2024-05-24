共軍軍演 學者：全面封控 斷台三條線 實戰意味更濃

共軍宣布23日7時45分起，在台灣及金馬周邊展開「聯合利劍－2024A」軍演，以懲戒台獨分裂勢力謀獨行徑。（圖／截自央視新聞正直播）

解放軍 東部戰區昨天對台澎金馬軍演，中共 官媒與大陸軍事專家紛紛在第一時間進行分析，其中特別提到在台灣島東部地區軍演是「阻斷台灣能源進口的生命線、阻斷台獨勢力的逃跑線、阻斷美國一些盟友提供援助的支援線」。

另一位大陸解放軍軍事專家孟祥青也指出，台灣是典型的外向型經濟的島嶼經濟，能源嚴重依賴於進口，意味一旦發生戰爭，對台灣島進行全面封控，台灣經濟就可能瞬間面臨崩潰。他強調這次共軍 具有點、線、面的通盤設計，「實戰意味更濃」。

至於福建海警前往烏坵與東引，孟祥青認為，「這一次我們第一次進入它（兩座島嶼海域）的意義是非常大的」。他強調這是向台獨發出了一個明確的信號，這意味著如果台獨勢力繼續挑釁的話，「我們可以進入你的禁止水域，也可以在這個區域對台灣艦船進行登臨檢查，進行執法」。

另一官媒環球時報則援引中共軍事科學院研究員童真說法指，這次演訓呈現出「台島以東和台島以西一體設計」，台灣以西主要是在烏坵、東引採取系列行動。

台灣以東則是組織聯合力量，展開對海對陸突擊演練，「表明解放軍已具備對全島全方位、無死角打擊能力，形成了東西對進的威逼態勢」。

湖南師範大學外交研究中心主任滕建群指，解放軍此次圍台軍演的指向性非常明顯，顯示解放軍對海島已能有效包圍，隨時可轉入實戰。

大陸央視新聞上午起就對這次軍演進行直播，中國防大學副教授張弛大校在央視網視頻指出，「此次演習：一是阻斷台灣能源進口的生命線，二是阻斷『台獨』勢力想要逃避制裁向外逃竄的逃跑線，三是阻斷美國及其盟友向『台獨』勢力提供支援的支援線，這就表明瞭解放軍可以從多個反向對台灣的港口、機場等重要目標進行威懾和打擊！」

央視記者在直播中也多次重複今晨中共東部戰區新聞發言人李熹的新聞稿，強調這次軍演「是對台獨分裂勢力謀獨行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告」。

據央視新聞22日在《正直播》節目，張弛指出，此次演習歸納起來有三個「新」。他表示，第一個「新」就是這次演習形成一個新常態；第二個「新」就是這次演習取得了新突破；第三個「新」就是這次演習演練了新模式，是解放軍又一次富有實踐的探索。

張弛解釋，大陸透過一系列軍事行動，形成「反切香腸」的新常態。近年來，美國和台灣當局以「切香腸」方式一再衝擊中國大陸的底線和紅線。去年，蔡英文「竄美」後，解放軍進行環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習。這次賴清德「520演說」後，解放軍再次進行「聯合利劍」演習，可見只要台獨分裂勢力挑釁一次，解放軍就進取一步，這就是「反切香腸」的新常態。