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中國4艘海警船航入東引、烏坵 台海巡署蒐證驅離

記者蔡家蓁／金門即時報導
中國海警船在今日上午編隊航入我國馬祖東引限制水域，海巡署全程監控並派出人員蒐證、示警驅離。(金馬澎分署提供)
中國海警船在今日上午編隊航入我國馬祖東引限制水域，海巡署全程監控並派出人員蒐證、示警驅離。(金馬澎分署提供)

中共解放軍東部戰區自今天7時45分開始，於台灣海峽，台灣北部、南部、東部及金門、馬祖、烏坵、東引島周邊展開聯合演訓，台灣海巡署金馬澎分署嚴陣以待，今(23)天指出，中國海警船甚至以「擦邊球」航入東引、烏坵等離島水域，海巡署全程實施岸海監控，並調度巡防艇蒐證驅離，4艘海警船航入時間約1小時後離去。

金馬澎分署今天表示，中國海警船舷號「14607」及「14509」等2船在今日上午7時48分，編隊航入我國馬祖東引限制水域，外側另有1艘中國海警船「14517」策應，海巡署全程監控並派出PP-3586、PP-3571、PP-10037艇蒐證、示警驅離，前述海警船在8時53分航離。

相同時間，在另一離島金門代管的烏坵，也偵獲中國海警船「14606」、「14506」等2艘航入限制水域，外側則有海警「14502」，海巡署自金門、台中分別派出PP-10039、PP-10035艇前往對應。中國海警船隊約在8時45分航出烏坵水域。

海巡署表示，中國海警船本月已經7次刻意編隊航入我國離島水域，影響海上航行安全、破壞和平穩定，更無益兩岸對等交流，要求中國自我克制，立即停止不理性行為，海巡署將以堅定的態度，捍衛國家主權及安全。

4艘中國海警船在今日上午7時48分，編隊航入我國馬祖東引限制水域，海巡署全程監控...
4艘中國海警船在今日上午7時48分，編隊航入我國馬祖東引限制水域，海巡署全程監控並派出 PP-3586、PP-3571、PP-10037艇蒐證、示警驅離。(金馬澎分署提供)
中國海警船在今日上午編隊航入我國馬祖東引限制水域，海巡署全程監控並派出人員蒐證、...
中國海警船在今日上午編隊航入我國馬祖東引限制水域，海巡署全程監控並派出人員蒐證、示警驅離。(金馬澎分署提供)

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