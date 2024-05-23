央視新聞再轟賴演說：挑釁、謊言 蕭旭岑：兩岸同屬一中

蕭旭岑接受央視新聞訪問時強調，兩岸同屬一個國家。（圖／截自央視新聞聯播）

賴清德 總統就職演說在引起兩岸不少震盪，中國大陸央視新聞聯播21日晚間以國際社會堅持一中，進行時長3分半鐘的報導，22日晚間再度以7分多鐘的篇幅進行播報。馬英九基金會執行長蕭旭岑接受央視採訪時指出，「兩岸同屬一個國家、就是同屬一中，可是賴清德主張的是完全脫離我們的規定」，這是危險的訊號。

央視新聞聯播22日晚間繼續播報大陸對賴清德就職演說的回應，與21日相較，播放時序從國際新聞拉前到國內新聞，且時間長達將近250秒。同時也保留在國際新聞第一則播報各國政府重申堅持一中原則的消息，整檔新聞聯播近四分之一時間都在談涉台議題。

央視主播剛強在播報中，念出大陸國台辦發言人陳斌華21日答記者問內容，仍以「台灣地區領導人」稱呼賴清德，指其就職演說（20日談話）「通篇充斥著敵意與挑釁，謊言與欺騙，大肆宣揚所謂主權獨立、兩岸互不隸屬、台灣住民自決等分裂謬論，極力乞求外部勢力撐腰打氣，妄圖推動台灣問題國際化，繼續倚外謀獨，以武謀獨，可謂是一篇徹頭徹尾的台獨自白」。

剛強繼續指賴清德「在講話中刻意包裝、欲蓋彌彰的宣稱，所謂中華民國 台灣是一個主權獨立的國家、中華民國與中華人 民共和國互不隸屬、台灣是我們國家的名稱，這是在販賣兩國論、搞台獨正名，表明其上任伊始就迫不及待露出台獨真面目，態度極為倡狂，主張更加激進」。

剛強幾乎是照稿念出陳斌華表態全文的一半，才停止這則播報。值得一提的是，在批評「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」這種兩國論說法時，相當罕見出現央視主持人在新聞聯播時段喊出了「中華民國」的畫面。不過，在「中華民國台灣是一個主權獨立的國家前」，陳斌華的紙本說法是加上了引號，剛強的口說則另外加了兩字「所謂」，似乎更加謹慎。

報導採訪多位台灣政治人物，其中蕭旭岑指出，「我們很擔心未來不但兩岸的沒有辦法交流，而且他在演說中強調要強化台灣的國安法制，我們很擔心他這個是《反滲透法》的2.0，對未來的兩岸交流會進行進一步的限制。」