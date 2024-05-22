新教育部長鄭英耀願景：恢復陸生學位生來台

教育部長鄭英耀(左二)21日向媒體說明上任後的願景。(記者李芯／攝影)

甫上任的教育部 長鄭英耀昨天下午率政務次長葉丙成、張廖萬堅及常務次長林騰蛟，接受媒體聯訪。鄭英耀提到上任之後最想做的事，是讓兩岸在平等尊嚴前提下恢復陸生學位生來台。準海基會董事長鄭文燦也說，「相信我們的大學也準備好了」。

本報系聯合報報導，鄭英耀表示最想做的三件事中，第一件事為賴清德 總統在就職演說中提到，希望兩岸在平等尊嚴的前提下，恢復陸生學位生來台。第二件事是培育國家未來產業的人才，目前半導體製程是世界經濟發展的重要核心，台灣要擔任半導體關鍵技術的供應者，教育部在鼓勵國家未來產業的人才上，應扮演領導的角色。

第三件事是培育好國教階段的學生，鄭英耀指出，一定要讓老師本於專業、專心在學校指導，因此教育部會更努力提升教育品質，並作為教育人才培育最重要的規準。

鄭英耀受訪時談到教育理念時表示，希望能讓每一個學生的生命，都能夠因為接受教育而有更美好的未來、更豐富的發展，也盼能讓學生少一點擔心、老師少一點壓力、家長少一點擔憂。

台北中國時報報導，對於開放陸生，鄭文燦昨出席活動表示，現在碩班和博班學生是2000多位，今年1月也宣布陸生納健保，保護陸生健康權益仍是政府很公平的政策方向，希望能擴大到大學部，也希望北京方面能夠讓陸生來台課題早日實現。

鄭文燦指出，台灣民眾過去到大陸消費1年約800億台幣(約24億8053萬美元)，陸客來台1年約消費700億台幣，雙方是差不多的，而目前兩岸航點有15個，載客率僅4到5成，所以北京必須開放陸客來台，客機才能恢復客源。觀光 客交流去年已局部開放，往全部開放方向走，不管是航點擴充、雙方團客互訪，這是非常正確方向，「事實上我們已經準備好了」。

至於禁團令何時能解禁？鄭文燦說，雙方只要對等善意，一切都好談。