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若中武力犯台 美是否援助？龐培歐：一定會到

記者陳熙文／台北21日電
美國前國務卿龐培歐受邀發表主題演講，進場時現場與會人士起立熱烈歡迎。（記者林俊良／攝影）
美國前國務卿龐培歐受邀發表主題演講，進場時現場與會人士起立熱烈歡迎。（記者林俊良／攝影）

美國前國務卿龐培歐今受邀發表主題演講，對於有人問及川普的對台態度，若對岸武力犯台，美國是否會援助台灣？龐培歐表示，美國一定會到（we will be there），但他也強調，問題不是美國會不會援台，而是如何避免那一天的到來。

龐培歐日前抵台參與正副總統就職典禮。他今接受福和會邀請於張榮發基金會發表主題演說，並對他的新書「絕不讓步」（Never Give An Inch）進行座談。

美國大選將於年底舉行，前總統川普目前民調領先。不過對於兩岸如果爆發戰爭，美國會不會協防台灣？川普多次拒絕給出一個答案，一次是在去年7月接受福斯新聞網的專訪中表示，「若我回答這問題，將置我於一個很不利的處境」；第二次則是在今年2月接受專訪時說，模糊的答案才能讓他面對中國時具有談判力，並言明「那樣（表態）真的會危及我和中國談判時的能力。」

由於川普對台態度不明，有人針對他的對台態度做提問。對此，龐培歐給說肯定的答覆，認為不管大選結果如何，美國都會協防台灣，並認為台灣不只該對美國有信心，也該對台灣在印太地區的朋友有信心，他們清楚台灣的安全是至關重要的。

龐培歐並指出，無論美國是否協防台灣，對岸武力侵台都是「很糟糕的一天」（a bad day）。他強調，防止戰爭爆發的工作是現在就要開始，必須讓中方了解到開戰的代價遠比戰爭所能帶來的利益來得高。

龐培歐以俄烏戰爭為例，當初就是失敗了，沒有說服俄國戰爭的高昂代價。所以，他認為，不該一直關注美國在兩岸開戰那天會做什麼，而是要注意到如何防止戰爭發生，須持續提醒中國領導人習近平，一但開戰，不但對他而言是很糟糕的事情，對他的人民，和執政團隊也會是很糟糕的事情。

龐培歐 川普 民調

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