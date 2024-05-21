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賴清德總統就職 法學者：中國若開戰將信用全失

中央社巴黎20日專電
中華民國第16任總統、副總統就職慶祝大會20日在總統府前舉行，賴清德總統以「打造民主和平繁榮的台灣」為題，發表就職演說。(記者余承翰/攝影)
中華民國第16任總統、副總統就職慶祝大會20日在總統府前舉行，賴清德總統以「打造民主和平繁榮的台灣」為題，發表就職演說。(記者余承翰/攝影)

總統賴清德20日發表就職演說，開啟台灣政治新頁。駐法代表吳志中今(20)天受訪表示，所有人都有維持區域和平責任，保持現狀是全球的利益。法國學者表示，勸阻是最好策略，中國若開戰將導致信用全失。

第16任總統賴清德、副總統蕭美琴20日上午宣誓就職，國際媒體關注，追蹤報導台灣的政治新世代，以及中國反應。

吳志中今天接受法國24台（France 24）專訪，談及賴清德總統就職演說傳遞的訊息。

吳志中指出，賴總統將繼續蔡前總統的兩岸路線，也就是「維持現況」，並展現和北京對話的意願。

他提及台灣在全球科技與貿易的重要性，台灣海峽是國際貨運樞紐。若台灣被封鎖，世界也會受影響，「所有人都有維持區域和平與穩定的責任...維持現狀是全球的利益」。

當主持人詢問是否會有「獨立公投」時，吳志中回覆，「台灣擁有主權，賴清德依憲法當選」；公投可能被中國用為指控台灣為「麻煩製造者」的藉口。近年來，北京甚至視「維持現狀」為獨立聲明。

主持人詢問，相較於蔡英文的「平衡者」，賴清德是否比較具攻擊性？

吳志中不認為賴總統更具攻擊性，「而是堅定地捍衛憲法」。他強調：「賴總統演說談及的是捍衛憲法、民主、自由與和平，這是最重要的。」

至於蔡、賴兩人差異，包括蔡英文曾稱呼北京「大陸」，賴總統則稱之「中國」。「在台灣，稱呼中國為中國（對北京而言）都是種挑釁」，吳志中笑著表示。

「在某些方面，賴清德會比蔡英文更堅定，但都著眼現況。我們是主權國家，與12國有邦交，並由台灣人民決定。」他強調，不被法、美等國承認，「並不阻礙台灣做為主權國家」。

吳志中表示，不日即將返台就任外交部政務次長。他會持續在法國的作法，捍衛現況，並嘗試澄清幾件事，例如「台灣不屬於中國，是中國屬於台灣，台灣包含中華元素」。

他指出，台灣呈現華人世界不必只能跟隨中國領導人習近平的政治體系，「華人也有權享受民主自由」。

由於92%高階半導體、人工智慧所需的圖形處理器更是100%在台製造，他強調：「沒人能承受中國攻台的後果。應攜手合作，捍衛共同利益。」

吳志中在節目呼籲，要一起勸退北京不要出兵台灣，「這是代價最小的方式，而非討論中國攻台後各國的反應，那時就太遲了。台灣會大受打擊，且所有人都無法倖免於戰爭後果」。

法國24台今天也在40分鐘政治評論節目邀請法國里昂政治學院學者、台灣研究專家高格孚（Stéphane Corcuff）與巴黎高級商業研究學院（HEC Paris）歐亞學院榮譽院長賈偉路（Jacques Gravereau），分析台灣政治新世代，以及台、中關係發展。

高格孚指出，賴清德在今天的就職演說隻字未提「九二共識」，卻提及「中華民國主權」。他也未提獨立，「因沒有宣布獨立的需要，而非因獨立是禁忌；台灣做為中華民國，法理和事實都是獨立的」。

高格孚強調：「台灣對所有人而言都是重要議題。若台灣被封鎖、破壞，會有多少尖端產業停擺？」

他分析，「勸阻」中國攻台是最好的策略。賴清德在演說也試圖讓台灣人民了解「不能有幻想」，因為即使接受中國主張，「中國併吞台灣的企圖並不會消失」。

賈偉路則表示，中國近年軍事發展迅速，「北京不僅宣稱台灣屬於中國，也想要整片中國南海」，因而過去幾週引發比台海更緊張的中、菲南海衝突局勢。

他指出，若中共真的開始對台灣外島動手，「會馬上失去國際信用，而中國比俄國更需要全球化。若中國面臨制裁，尤其是美國的金融制裁，恐怕會失去一切。再者，中國也會失去努力累積的外交信用」。1130521

賴清德 蔡英文 中華民國

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