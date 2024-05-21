趙春山：賴將推動台灣與中國脫鉤「要準備鬥爭」

淡江大學中國研究所榮譽教授趙春山預期，賴清德總統未來將會推動台灣一步步與中國脫鉤。(記者林宸誼／攝影)

針對賴清德 總統520就職演說，淡江大學中國研究所榮譽教授趙春山指出， 從中可以發現賴「去中國化」的意圖非常清楚，預期他未來將會從民族、文化跟中國一步步往脫鉤，並在經濟上減少對中國的依賴，但軍事上一定對美國更加依賴。

趙春山21日上午在「賴蕭新政府上台後的兩岸關係」座談會上表示，雖然賴清德20日就職演說沒有提到「台獨」，但整個演講讓人感到的就是一個「務實台獨工作者」的影子若隱若現。儘管先前對賴清德講話就沒有太大的期待，但結果還是讓他有些意外。

趙春山悲觀地說：「台灣人民現在做好心理準備，放棄幻想準備鬥爭。」

由於今年適逢美國大選，趙春山坦言，無論選後由誰入主白宮，美國仍會視中共為最主要的戰略競爭對手，台灣將來一定會向美國一邊倒，也必然會被美國視為阻止「中國崛起」的一張「牌」，「無論川普也好、拜登 也好都會繼續打台灣牌。」

趙春山指出，美國近期一直提到聯合國大會第2758號決議，「美國雖然不支持法理台獨，但實際上是支持一中一台。」

至於賴清德就職演說對未來兩岸關係的影響，他認為，中國透過「軟硬兩手」持續對台施壓是必然的，但不會到軍事衝突的地步，因為中美之間存在管控風險的控制，尤其下半年美國總統大選 將登場，各方應不會輕舉妄動。