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龐培歐出回憶錄 書中籲美方承認台灣是自由主權國家

記者陳熙文／台北即時報導
中華民國第16任總統、副總統就職慶祝大會昨日在總統府前舉行，美國前國務卿龐培歐（中）出席觀禮。(台北市攝影記者聯誼會提供)
中華民國第16任總統、副總統就職慶祝大會昨日在總統府前舉行，美國前國務卿龐培歐（中）出席觀禮。(台北市攝影記者聯誼會提供)

中華民國第16任總統、副總統當選人賴清德與蕭美琴昨(20)日就職，美國前國務卿龐培歐也訪台參加。他今受邀發表主題演講，並針對他的新書回憶錄進行座談。他在書中表示，他如今卸下外交官的身份，呼籲美國政府應採取作為，以外交承認台灣是自由主權國家。

美國前國務卿龐培歐來台參與我國正副總統就職典禮。他今接受福和會邀請於張榮發基金會發表主題演說，並對他的新書「絕不讓步」（Never Give An Inch）進行座談。他在書中給台灣讀者的序表指出，過去川普政府時代，將美國與台灣的關係視為對中國挑戰並促進整個印太地區繁榮的基石。

他指出，有鑒於此，美方當時消除了美國外交官與台灣外交窗口會面的所有障礙，制訂了鼓勵兩國擴大科技與科學交流的政策。他表示，過去牽涉到美國行政部門與台灣官員的「台灣接觸指南」，該荒謬的規條在美國國務院行之有年，旨在安撫偏執的中共當局，剝奪台灣官方代表的外交尊嚴，現在我們已經廢除了這些方針。此外，他認為，美方亦深為關切台灣的自衛能力，因此向台灣提供價值逾200億美元的軍售。

龐培歐在書中表示，他現在卸下外交官的身份，決定直言不諱，呼籲美國政府應立即採取必要且早該實施的作為，以外交承認台灣是自由主權的國家。

他說，當然這會惹惱某些人，特別是海峽對岸的政府，但他認為，唯有正視現實並展現出我們不再姑息敵人的謊言，我們才能真正守護自由。

龐培歐 國務卿 中華民國

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