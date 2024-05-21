蔣萬安布局「友美和中」路線 雙城論壇後訪美

台北市長蔣萬安日前赴日本東京參訪，拜會自民黨副總裁、前首相麻生太郎，兩人玩自拍。(圖／北市府提供)

新總統賴清德 昨就職，開啟未來4年政治新局，被看好未來有機會角逐大位的台北市長蔣萬安，近期也動作頻頻。上周出訪日本 ，9月還將訪美，加上預計7、8月舉辦的雙城論壇，是目前兩岸唯一官方交流管道，蔣萬安悄悄布局「友美和中」路線。

蔣萬安目前排定9月4日至14日出訪美東，可能是520後首位藍營首長出訪，因未來挑戰大位呼聲高，將被高度政治解讀。蔣選在議會下會期開議前成行，市府行程安排定調為市政交流，除了到波士頓、紐約、費城 等，也評估是否訪問華盛頓，不排除到知名智庫交換城市治理意見。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正認為，蔣萬安市長任內首度訪美應是「基本功課」，儘管外界會給予相當大的政治意涵，但因歷任台北市長都有訪美，蔣是賓州大學畢業，也應回母校拜訪。

但對蔣萬安來說，雖稱2028不是他的選項，但看得出蔣正穩扎穩打，採取「進可攻、退可守」，為未來積極鋪路，尤其蔣萬安具蔣家第四代身分、留美背景，美方勢必想更近距離了解這位藍營新一代領袖對台美中關係的看法。

蔣萬安上周才出訪東京返國，名義是市政交流，但也有相當程度的政治布局意涵，除拜會東京都知事小池百合子，也拜會日本自民黨副總裁、前首相麻生太郎，建立台日新一代領導人的互動管道。

接下來7、8月登場的雙城論壇，延續去年蔣萬安親赴上海，讓對岸認識台灣新一代領導人的親民作風，打破硬梆梆論壇氣氛與上海市長龔正玩自拍，更深入夜市吃小吃，在對岸掀起「萬安旋風」。

台北市今年主辦雙城論壇，蔣萬安將展現「以柔帶剛」風格，務實處理兩岸關係，延續這個目前唯一的兩岸官方交流管道，盼透過對話交流消弭兩岸衝突，也要凸顯蔣萬安有能力處理兩岸關係。

目前藍營中，挑戰2028大位呼聲最高的，除台中市長盧秀燕，還有立法院長韓國瑜，4年後是否捲土重來也受高度關注。蔣萬安搶先一步訪美，似乎也透露盧秀燕、蔣萬安之間微妙的競合關係。