朱酸就職演說「非常賴清德」 指賴想讓兩國論檯面化

國民黨主席朱立倫以「非常賴清德」形容賴的就職演說。(記者林俊良／攝影)

賴清德 總統昨發表就職演說，最大在野黨領袖、國民黨主席朱立倫昨天對賴清德就職表達祝福，但酸就職演說內容「非常賴清德」，讓大家看到民進黨的意識形態、利益還是在國家利益之上。

朱立倫昨天缺席就職典禮，下午他在中央黨部舉行記者會回應賴總統就職演說。朱立倫說，八年前蔡英文總統就職時，強調以中華民國 憲法與兩岸人民關係條例來推動兩岸交流互動，而昨天卻只看到賴總統簡單一句話，就是想讓兩國論明確檯面化來推動兩岸關係，令他感到憂心，希望賴清德能拿出真正的解方。

朱立倫對賴總統喊話，千萬記得自己是中華民國的總統，不是民進黨的總統，任何民主獨裁造成的民主內戰，是台灣民主不可承受之痛。

民眾黨主席柯文哲則表示，能源政策、勞保黑洞、居住正義、國會改革及兩岸僵局，希望能有明確的里程碑，不要再度變成口號；對於賴總統的兩岸論述，應該先給他三個月的時間，民眾黨還是會扮演忠誠的反對黨。

國安人士指出，在中國軍事、統戰的各種威脅下，賴清德總統昨天在兩岸部分表達「可以先從重啟雙邊對等的觀光 旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮」，「已表達最大的善意」，此外，賴總統稱重啟兩岸觀光，台方「施政上的政策準備都已經好了」。

陸委會也說，賴總統昨天談話仍呼籲兩岸應以人民福祉為最高考量，追求台海和平、互利互惠、共存共榮，已釋出最大的善意。

國安人士表示，賴總統希望透過就職演說傳達幾項重要訊息，首先，國家會在穩健狀況下持續前進；第二，台灣人和執政團隊都應該自信往前走；更重要的是，台灣從過去到未來，都會是國際社會最負責任的一員，中國怎麼挑釁脅迫，台灣都會堅持韌性，保護民主和自由，也不給區域帶來其他問題。

國安人士指出，賴總統的演說內容，呼應國際社會對於威權主義擴張的關注，特別強調和平無價，戰爭沒有贏家，中國的軍事行動被視為台海和平很大挑戰，國際間也認為台海和平是安全與繁榮不可或缺的要素，因此賴總統畫了一條「很清楚的線」，民主自由是台灣不可退讓的堅持。