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美歡迎賴清德就職演說 華府重申一中政策

記者張文馨／華盛頓即時報導
賴清德總統在就職演說提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。(聯合報系資料照片)
賴清德總統在就職演說提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。(聯合報系資料照片)

美國國務院20日表示，「歡迎」賴清德總統就職演說提到維持台海的和平穩定與現狀；國務院也表示，美國的「一個中國」政策沒有改變，美國不支持台灣獨立，反對兩岸任一方片面改變現狀，美國希望以兩岸人民都能接受的方式和平解決兩岸歧見。

針對賴總統在就職演說提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，遭國民黨批為兩國論，國務院發言人沒有表達美方立場，要記者去詢問台灣當局。

一名國務院發言人回覆本報詢問做以上表示；他還說，就職典禮是民主程序的一環，若北京伺機施壓或升高局勢，就會被視為挑釁者，美方敦促中方克制。

美方派遣由前官員和專家學者組成的跨黨派代表團赴台北參加賴總統的就職典禮，國務院發言人表示，這點既依循往例，也符合美國長期的一中政策。

國務院發言人表示，美國歡迎賴總統在就職及勝選演說所做的承諾，亦即維持台海和平穩定及維持兩岸關係的現狀。

發言人表示，美國的對台政策沒有改變，美國長期致力於維持台海的和平穩定，反對兩岸任一方片面改變現狀，不支持台灣獨立，支持兩岸對話，並希望以兩岸人民都能接受的方式和平解決兩岸歧見。

針對北京，國務院表示，若北京以就職典禮為由，選擇升級局勢或施壓台灣，就會被視為挑釁者；美方敦促中方克制，重申不應伺機採取挑釁或脅迫作為。

發言人稱，美國關切中華人民共和國持續試圖脅迫及施壓台灣，北京的作為正在破壞穩定，造成誤判風險，也破壞區域的和平及穩定；美國持續敦促北京停止其對台灣的軍事、外交和經濟壓力，並與台展開有意義的對話。

美國派遣由前政府官員組成的跨黨派代表團參加就職典禮，此行有白宮國家經濟會議（NEC）前主席狄斯（Brian Deese）、前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）以及現任AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）。

國務院發言人表示，美國與來自全世界各地的台灣友人及夥伴一同參與這場盛會。

國務院 華人 AIT

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