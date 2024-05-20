我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國台辦：賴清德罔顧民意 釋放謀「獨」危險信號

逾60萬加州居民未領通膨紓困金 逾期將失效

回應520演說 國台辦：賴清德罔顧民意 釋放謀「獨」危險信號

世界新聞網／輯
賴清德在就職演說中表示，有主權才有國家，根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民。由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。(記者林伯東／攝影)
賴清德在就職演說中表示，有主權才有國家，根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民。由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。(記者林伯東／攝影)

台總統賴清德20日在就職演說中，要求中國停止文攻武嚇，且稱和平是唯一的選項，北京必須尊重台灣人民的選擇；對此，國台辦在北京20日下午回應。

賴清德演說內容說要向世界宣告：「民主自由，是台灣不可退讓的堅持，和平是唯一的選項，繁榮是長治久安的目標！」他呼籲中國，「停止對台灣文攻武嚇，一起和台灣承擔全球的責任，致力於維持台海及區域的和平穩定，確保全球免於戰爭的恐懼」。

新華社報導，國務院台辦發言人陳斌華在20日的例行記者會說，「今天台灣地區領導人的講話，頑固堅持台獨立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖倚外謀獨、以武謀獨。要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗，是島內的主流民意。」

陳斌華稱，賴清德罔顧民意、逆流而動，釋放了謀「獨」挑釁、破壞台海和平穩定的危險信號，充分暴露了其「台獨工作者」的本性。

陳斌華表示，祖國必須統一，也必然統一。不管島內局勢如何變化，不管誰當權，都改變不了兩岸同屬一個中國的事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢。我們將全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，毫不動搖堅持一個中國原則和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，努力推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅定不移推進祖國統一大業。

賴清德 國務院

上一則

賴清德就職演說 國民黨智庫：不見橄欖枝 只見蔡規賴隨

下一則

賴清德就職演說提「恪遵憲法」柯文哲：先給3個月觀察期

延伸閱讀

賴清德就職演說 國民黨智庫：不見橄欖枝 只見蔡規賴隨

賴清德就職演說 國民黨智庫：不見橄欖枝 只見蔡規賴隨
新聞評論／賴清德政策口號式喊話 毫無危機感可言

新聞評論／賴清德政策口號式喊話 毫無危機感可言
總統就職演說 賴清德：立志壯大國家 秉持四個堅持 不卑不亢維持現狀

總統就職演說 賴清德：立志壯大國家 秉持四個堅持 不卑不亢維持現狀
賴清德訴求兩岸和平共榮 總統就職演說釋善意

賴清德訴求兩岸和平共榮 總統就職演說釋善意

熱門新聞

圖／擷自instagram

變裝皇后妮妃雅總統府熱舞 下班穿拖鞋搭捷運好反差

2024-05-16 09:46
蔡英文。(本報資料照片／記者劉學聖攝影）

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

2024-05-17 23:33
台積電在美國設廠連連碰壁，有分析指最壞情況可能讓台積電放棄美國設廠。（美聯社）

台積電亞利桑納廠狀況多 分析師曝最糟打算：放棄美國

2024-05-17 02:57
劉寶傑遭到國台辦點名懲戒。圖／摘自YouTube

國台辦點名懲戒 劉寶傑曝踩到新紅線 「這麼脆弱嗎？」

2024-05-15 12:31
台灣為保障婦女在任何場所可依嬰兒需求哺餵母乳，免於受到任何干擾、歧視。（本報資料照片）

30歲媽媽台灣高鐵站哺乳 眾人反應令她感動

2024-05-12 04:56
台立法院會今天處理國會改革法案，朝野爆發多起肢體衝突，導致多名立委受傷，引發國際媒體關注。路透

立法院大亂鬥登外媒 路透：台灣是喧鬧民主國家

2024-05-17 14:02

超人氣

更多 >
遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書
伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯
谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話
9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇
加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲

加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲