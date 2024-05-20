回應520演說 國台辦：賴清德罔顧民意 釋放謀「獨」危險信號

賴清德在就職演說中表示，有主權才有國家，根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民。由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。(記者林伯東／攝影)

台總統賴清德 20日在就職演說中，要求中國停止文攻武嚇，且稱和平是唯一的選項，北京必須尊重台灣人民的選擇；對此，國台辦在北京20日下午回應。

賴清德演說內容說要向世界宣告：「民主自由，是台灣不可退讓的堅持，和平是唯一的選項，繁榮是長治久安的目標！」他呼籲中國，「停止對台灣文攻武嚇，一起和台灣承擔全球的責任，致力於維持台海及區域的和平穩定，確保全球免於戰爭的恐懼」。

新華社報導，國務院 台辦發言人陳斌華在20日的例行記者會說，「今天台灣地區領導人的講話，頑固堅持台獨立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖倚外謀獨、以武謀獨。要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗，是島內的主流民意。」

陳斌華稱，賴清德罔顧民意、逆流而動，釋放了謀「獨」挑釁、破壞台海和平穩定的危險信號，充分暴露了其「台獨工作者」的本性。

陳斌華表示，祖國必須統一，也必然統一。不管島內局勢如何變化，不管誰當權，都改變不了兩岸同屬一個中國的事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢。我們將全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，毫不動搖堅持一個中國原則和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，努力推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅定不移推進祖國統一大業。