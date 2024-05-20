融冰?上海龍舟隊 下月赴台參賽 賴政府上任後首批

上海龍舟隊下月將赴台參賽。圖為示意圖。(本報資料照片)

台北、上海雙城論壇今年輪由台北市主辦，上海市台辦已依慣例提出工作小組來台踩點的要求，北市府基於尊重新政府，預定在賴清德 總統就職後再行文陸委會報請核准；不過，上海一行17人已獲准赴台參加6月初舉辦的2024台北國際龍舟錦標賽，將是賴政府上任後首批赴台的大陸團體。

上海於2018年曾派員參加台北端午 龍舟賽，這是台北、上海雙城交流合作項目之一；今年雙城論壇預計於7、8月在台北市舉辦，上海台辦將先派工作小組人員訪北市府討論論壇事宜。

陸委會昨天雖未做出新回應，但今年初北市邀上海代表團參加燈會時，陸委會表示只要是合於法規都會歡迎，因此預料陸委會會放行上海工作小組成員。陸委會也會關注上海工作小組成員是否邀北市府到大陸參加6月15日舉行的海峽論壇，也會注意相關人員有無「政治性任務」。

藍營人士指出，已有議員預計宴請工作小組成員，即便兩岸關係不睦，新政府要「解凍」機率低，但希望至少上海副市長能參加雙城論壇，會透過工作小組傳達。

廣州市台辦主任曾衛東4月下旬獲准來台，為總統大選後首位來台的大陸地方台辦首長；福建福州市旅行「踩線團」一行28人也擬於下月赴馬祖考察，走訪南竿、北竿景點。