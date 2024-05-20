我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逾60萬加州居民未領通膨紓困金 逾期將失效

賴清德發表「兩國論」論述 台股盤中大跌逾150點

海外民運人士 發表聯合公開信 賀賴蕭就職

記者魏碧洲／紐約報導
王丹等民運人士祝賀賴蕭就職。（本報資料照片）
王丹等民運人士祝賀賴蕭就職。（本報資料照片）

六四民運領袖王丹與致力推動中國民主化的旅居海外大陸民主人士，19日發表聯合公開信，祝賀賴清德與蕭美琴就任中華民國第16任總統、副總統。同時期盼賴總統，蕭副總統和執政團隊，能夠支持中國民主進步力量，支持建立憲政民主中國的努力，讓中國人民享有現代文明的人權的同時，讓台灣和自由世界有長治久安的和平！

祝賀信中指出，台灣發展處在轉型關頭，需要有理想、有擔當、有進取心的政治領導人，推進台灣民主進步變革和普惠民生的經濟增長，維護台灣的尊嚴和安全。兩位有意願有能力成為這樣的領導人。

信中指出，對自由民主與專制威權的對抗陣營正在浮現。台灣不僅在自由民主陣營對抗專制威權浪潮的最前沿，而且台灣經驗正逐步被接受為成功的典範。

信中表示，期待兩位會以理想和信念，繼續發揚光大台灣在人類命運的重大危機衝突中這一舉足輕重的角色。

祝賀信署名人士包括：王丹，王軍濤，林培瑞(Perry Link)，吾爾開希，王超華，張伯笠，胡平，嚴家祺，廖亦武，鄭旭光，方政，呂京花，陳立群，康正果，陳維明，李恆青，馮崇義，趙昕，王安娜，吳祚來，金岩，鄭存柱，關堯，界立建，趙常青，耿冠軍，楊曉，唐愷等人。

 

王丹 中華民國 賴清德

上一則

朱立倫：國民黨不再溫良恭儉讓 會強力讓改變發生

下一則

新聞眼／蔡英文執政8年 留下待團結的台灣

延伸閱讀

海外中國民運人士連署 祝賀賴清德蕭美琴520就職

海外中國民運人士連署 祝賀賴清德蕭美琴520就職
黑白集／蔡靠讀稿機團結 不必留給賴清德

黑白集／蔡靠讀稿機團結 不必留給賴清德
英、法、德、日…13國促以色列勿攻拉法 G7僅美沒簽署

英、法、德、日…13國促以色列勿攻拉法 G7僅美沒簽署
共和黨國會議員致函華府市長 籲與台北成為姐妹市

共和黨國會議員致函華府市長 籲與台北成為姐妹市

熱門新聞

圖／擷自instagram

變裝皇后妮妃雅總統府熱舞 下班穿拖鞋搭捷運好反差

2024-05-16 09:46
蔡英文。(本報資料照片／記者劉學聖攝影）

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

2024-05-17 23:33
台積電在美國設廠連連碰壁，有分析指最壞情況可能讓台積電放棄美國設廠。（美聯社）

台積電亞利桑納廠狀況多 分析師曝最糟打算：放棄美國

2024-05-17 02:57
劉寶傑遭到國台辦點名懲戒。圖／摘自YouTube

國台辦點名懲戒 劉寶傑曝踩到新紅線 「這麼脆弱嗎？」

2024-05-15 12:31
台灣為保障婦女在任何場所可依嬰兒需求哺餵母乳，免於受到任何干擾、歧視。（本報資料照片）

30歲媽媽台灣高鐵站哺乳 眾人反應令她感動

2024-05-12 04:56
台立法院會今天處理國會改革法案，朝野爆發多起肢體衝突，導致多名立委受傷，引發國際媒體關注。路透

立法院大亂鬥登外媒 路透：台灣是喧鬧民主國家

2024-05-17 14:02

超人氣

更多 >
遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書
伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯
谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話
9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇
加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲

加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲