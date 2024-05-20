海外民運人士 發表聯合公開信 賀賴蕭就職

王丹等民運人士祝賀賴蕭就職。（本報資料照片）

六四民運領袖王丹 與致力推動中國民主化的旅居海外大陸民主人士，19日發表聯合公開信，祝賀賴清德 與蕭美琴就任中華民國 第16任總統、副總統。同時期盼賴總統，蕭副總統和執政團隊，能夠支持中國民主進步力量，支持建立憲政民主中國的努力，讓中國人民享有現代文明的人權的同時，讓台灣和自由世界有長治久安的和平！

祝賀信中指出，台灣發展處在轉型關頭，需要有理想、有擔當、有進取心的政治領導人，推進台灣民主進步變革和普惠民生的經濟增長，維護台灣的尊嚴和安全。兩位有意願有能力成為這樣的領導人。

信中指出，對自由民主與專制威權的對抗陣營正在浮現。台灣不僅在自由民主陣營對抗專制威權浪潮的最前沿，而且台灣經驗正逐步被接受為成功的典範。

信中表示，期待兩位會以理想和信念，繼續發揚光大台灣在人類命運的重大危機衝突中這一舉足輕重的角色。

祝賀信署名人士包括：王丹，王軍濤，林培瑞(Perry Link)，吾爾開希，王超華，張伯笠，胡平，嚴家祺，廖亦武，鄭旭光，方政，呂京花，陳立群，康正果，陳維明，李恆青，馮崇義，趙昕，王安娜，吳祚來，金岩，鄭存柱，關堯，界立建，趙常青，耿冠軍，楊曉，唐愷等人。