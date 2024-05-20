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黑白集／台文館抄襲醜聞 刷爆台灣價值卡

黑白集
台灣文學館抄襲醜聞，文化部長小野被點名該處理。（本報資料照片）
台灣文學館抄襲醜聞，文化部長小野被點名該處理。（本報資料照片）

台灣文學館最近鬧出抄襲風波，該館的龍年吉祥物「阿龍」被控與對岸畫師「童年Nora」創作的「嗷嗚龍寶─AoWu」神似，館方在未查明真相下，就聽信廠商的一面之詞，反影射對方抄襲。在網友的抽絲剝繭下，證實台灣廠商才是山寨者，館方最後被迫公開道歉，這事演變至此已成醜聞。

這起事件會星火燎原，全是台文館一手造成。一開始，台文館單憑一張台灣創作者聲稱是2019年的IG截圖，想以此證明創作時間早於對岸，該館副館長稱「阿龍」是小編與家人原創提供，把原創者誣陷為抄襲者，綠營側翼更群起網暴對岸繪師。館方舉措引發網友眾怒，才扮演起鍵盤柯南，原創者也貼出一系列的草稿紀錄，案情因此大逆轉。

結果，不僅該截圖被抓包是經過後製，更被網友查出，該廠商連七年以限制性招標取得台文館近1500萬台幣標案，這種綿密的政商關係充滿濃濃的「既視感」，從光電案到文學館，怎麼全在「台灣價值」滿滿的台南？

台灣過去最愛鄙夷大陸是山寨王國，結果自己不僅去山寨對岸的作品，還死不認錯。身為最該以最高標準尊重創作人的文化部所屬機構，台文館顯然沒有落實行政調查，就跟著廠商起鬨嗆對方，反中反到不講是非。請問，同為創作者的文化部長小野，這樣的正副館長還適任嗎？

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