我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逾60萬加州居民未領通膨紓困金 逾期將失效

賴清德發表「兩國論」論述 台股盤中大跌逾150點

51團508位外賓 參加520賴蕭就職典禮及相關活動

記者陳熙文／台北20日電
立法院長韓國瑜（右五）19日接見美國跨黨派慶賀代表團，包括前白宮國家經濟會議總監迪斯（左六）、前副國務卿阿米塔吉（左五）、AIT前理事主席卜睿哲（左四）、AIT主席羅森柏格（左三），AIT台北辦事處處長孫曉雅（左二）。(記者邱德祥／攝影)
立法院長韓國瑜（右五）19日接見美國跨黨派慶賀代表團，包括前白宮國家經濟會議總監迪斯（左六）、前副國務卿阿米塔吉（左五）、AIT前理事主席卜睿哲（左四）、AIT主席羅森柏格（左三），AIT台北辦事處處長孫曉雅（左二）。(記者邱德祥／攝影)

總統當選人賴清德昨出席正副總統就職典禮慶賀團外交部歡迎酒會，他在致詞時說，將與副總統當選人蕭美琴共同努力，在蔡總統打下的基礎上發揮台灣關鍵的力量，維持區域的和平穩定。

外交部統計，今年有51團、508位外賓參加今天賴蕭就職典禮及相關活動；邦交國訪賓中，有元首團8團、副元首團1團、外長團1團、特使團2團。

外交部指出，二特使團分別為海地和教廷；教宗方濟各指派教廷駐菲律賓大使布朗總主教擔任特使，於5月19日至21日訪台，出席我國總統暨副總統就職典禮，並指示特使布朗代為向新任總統致賀，祈求天主賜予中華民國全體人民繁榮與昌盛。

來台祝賀的邦交國重要訪賓包括史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世暨王妃、馬紹爾群島總統海妮暨夫婿、帛琉總統惠恕仁伉儷、巴拉圭總統貝尼亞、貝里斯總理布里仙紐、聖露西亞總理皮耶、聖文森總理龔薩福伉儷、吐瓦魯總理戴斐立伉儷、聖克里斯多福及尼維斯副總理韓利及瓜地馬拉外長馬丁涅茲。

非邦交國部分，來賀訪賓有美國、加拿大及新加坡等慶賀團，及歐洲議會友台小組議員、英國、日本、澳洲、韓國等國國會議員。美訪團由前白宮國家經濟會議總監迪斯及前副國務卿阿米塔吉共同率團，成員包括美國在台協會（ＡＩＴ）前理事主席卜睿哲及ＡＩＴ主席羅森柏格等，成員背景涵蓋國安、外交及經濟等重要領域，而且都是資歷完整且嫻熟台美雙邊關係、印太區域事務的前資深官員。

邦交 中華民國 新加坡

上一則

國防部否認520戰備升級 解放軍機19日飛至距基隆43浬

下一則

蘋果衝AI 高層密訪台積電 預期將包下2奈米首批產能

延伸閱讀

NBA／少綠衫軍17罰 騎士教頭怒轟裁判吹哨不公平

NBA／少綠衫軍17罰 騎士教頭怒轟裁判吹哨不公平
NBA／米契爾拉傷休兵…泰托姆率綠衫軍退騎士 強勢聽牌

NBA／米契爾拉傷休兵…泰托姆率綠衫軍退騎士 強勢聽牌
NBA／米契爾休兵、塞爾蒂克擊退騎士聽牌 詹皇現身成亮點

NBA／米契爾休兵、塞爾蒂克擊退騎士聽牌 詹皇現身成亮點
NBA／一掃慘敗24分恥辱 綠衫軍雙槍聯手攻破騎士主場

NBA／一掃慘敗24分恥辱 綠衫軍雙槍聯手攻破騎士主場

熱門新聞

圖／擷自instagram

變裝皇后妮妃雅總統府熱舞 下班穿拖鞋搭捷運好反差

2024-05-16 09:46
蔡英文。(本報資料照片／記者劉學聖攝影）

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

2024-05-17 23:33
台積電在美國設廠連連碰壁，有分析指最壞情況可能讓台積電放棄美國設廠。（美聯社）

台積電亞利桑納廠狀況多 分析師曝最糟打算：放棄美國

2024-05-17 02:57
劉寶傑遭到國台辦點名懲戒。圖／摘自YouTube

國台辦點名懲戒 劉寶傑曝踩到新紅線 「這麼脆弱嗎？」

2024-05-15 12:31
台灣為保障婦女在任何場所可依嬰兒需求哺餵母乳，免於受到任何干擾、歧視。（本報資料照片）

30歲媽媽台灣高鐵站哺乳 眾人反應令她感動

2024-05-12 04:56
台立法院會今天處理國會改革法案，朝野爆發多起肢體衝突，導致多名立委受傷，引發國際媒體關注。路透

立法院大亂鬥登外媒 路透：台灣是喧鬧民主國家

2024-05-17 14:02

超人氣

更多 >
遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書
伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯
谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話
9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇
加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲

加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲