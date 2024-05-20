51團508位外賓 參加520賴蕭就職典禮及相關活動

立法院長韓國瑜（右五）19日接見美國跨黨派慶賀代表團，包括前白宮國家經濟會議總監迪斯（左六）、前副國務卿阿米塔吉（左五）、AIT前理事主席卜睿哲（左四）、AIT主席羅森柏格（左三），AIT台北辦事處處長孫曉雅（左二）。(記者邱德祥／攝影)

總統當選人賴清德昨出席正副總統就職典禮慶賀團外交部歡迎酒會，他在致詞時說，將與副總統當選人蕭美琴共同努力，在蔡總統打下的基礎上發揮台灣關鍵的力量，維持區域的和平穩定。

外交部統計，今年有51團、508位外賓參加今天賴蕭就職典禮及相關活動；邦交 國訪賓中，有元首團8團、副元首團1團、外長團1團、特使團2團。

外交部指出，二特使團分別為海地和教廷；教宗方濟各指派教廷駐菲律賓大使布朗總主教擔任特使，於5月19日至21日訪台，出席我國總統暨副總統就職典禮，並指示特使布朗代為向新任總統致賀，祈求天主賜予中華民國 全體人民繁榮與昌盛。

來台祝賀的邦交國重要訪賓包括史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世暨王妃、馬紹爾群島總統海妮暨夫婿、帛琉總統惠恕仁伉儷、巴拉圭總統貝尼亞、貝里斯總理布里仙紐、聖露西亞總理皮耶、聖文森總理龔薩福伉儷、吐瓦魯總理戴斐立伉儷、聖克里斯多福及尼維斯副總理韓利及瓜地馬拉外長馬丁涅茲。

非邦交國部分，來賀訪賓有美國、加拿大及新加坡 等慶賀團，及歐洲議會友台小組議員、英國、日本、澳洲、韓國等國國會議員。美訪團由前白宮國家經濟會議總監迪斯及前副國務卿阿米塔吉共同率團，成員包括美國在台協會（ＡＩＴ）前理事主席卜睿哲及ＡＩＴ主席羅森柏格等，成員背景涵蓋國安、外交及經濟等重要領域，而且都是資歷完整且嫻熟台美雙邊關係、印太區域事務的前資深官員。