我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普封口費案紐約開審 吃瓜民眾卡位進法院「花錢找代排」

好市多商品和汽油價悄悄漲 會員費恐是下一波

賴清德上任有何影響？學者這樣分析美中台三角格局

特派記者廖士鋒／北京即時報導
賴清德總統就職典禮將於5月20日上午舉行，各界關注就職演說對兩岸關係的影響。（記者黃義書／攝影）
賴清德總統就職典禮將於5月20日上午舉行，各界關注就職演說對兩岸關係的影響。（記者黃義書／攝影）

台準總統賴清德20日就職，對兩岸關係乃至於美中台關係會有何影響備受關注。中國學者指出，美國對台軍事支持會越來越深，但「不可能突破到可以搞法理台獨」，至於中國對台灣應該也會維持2016年以後的政策。

中國知名國際關係學者時殷弘日前在北京接受本報記者專訪時表示，2016年「五二○」之後，中國對民進黨掌握行政權的台灣，就是政治、軍事、對外關係、技術、還有信息的全面擠壓，「唯一例外就是經濟稍微有點空隙，但總的來說遠不如2016年以前」。

他預判，賴清德上台後也是這一套，「因為賴清德關於兩岸關係的基本立場、基本表述和主要做法，不可能大不同於蔡英文」。他也認為，國民黨若贏得行政權也一定會「照抄民進黨」關於「事實上台獨」的經典表述，即「台灣已經主權獨立國家，它的名稱叫中華民國」。

至於美國方面對台的做法，時殷弘預期「基本也都是一樣的」。他指出，美國對台灣的軍事支持、其他支持會越來越深入廣泛，「但是不可能突破到你可以搞任何法理台獨」。就美國高官近期頻頻提出針對聯合國2758號決議的詮釋，時殷弘則解讀，這是美國一貫政策的延續，「雖是一個中國政策，但越來越掏空的內容，越來越接近台灣的表述」。

他分析，美方的「一個中國政策」從「上海公報」（1972年）開始，即如果中國和台灣是和平統一，美國就服從，但（美方的解讀）這個和平統一並非「我有14億人，你2,300萬人」，而是「一對一」的。

他並指出，美國把一個中國政策那「一中」掏得越來越空，那些講聯合國決議的說法也是這樣的延續，但另一方面，美國不會丟掉一中的空殼，「因為這個空殼子還不太空，它是防止中美軍衝突的必須的」。

就美國與中國的關係，時殷弘特別提到，自舊金山峰會以後，因為中美飛機、軍艦衝撞的可能性急劇增高，所以雙方都提高了防止中美軍事衝突的努力，且比較落實，以至於美國拜登政府高官匿名公開表示「兩軍『非專業性的互動』顯著減少」。他強調，美國會更加注意防止同中國的軍事衝突，中國也一樣，「當然不會永遠這樣下去」，但什麼時候會有基本的走向變化，難以預料。

賴清德 民進黨 聯合國

上一則

520賴政府上任 台北市長蔣萬安9月訪美 訪華府評估中

下一則

直播／賴清德、蕭美琴宣誓就任中華民國正副總統 韓國瑜授與印信

延伸閱讀

520就職典禮賴清德家人將出席 蕭美琴母親返台觀禮

520就職典禮賴清德家人將出席 蕭美琴母親返台觀禮
賴清德上任後的兩岸關係 趙春山：盼務實釋出更多善意

賴清德上任後的兩岸關係 趙春山：盼務實釋出更多善意
海外中國民運人士連署 祝賀賴清德蕭美琴520就職

海外中國民運人士連署 祝賀賴清德蕭美琴520就職
賴清德520就職演說將釋善意 訴求兩岸一起追求和平共榮

賴清德520就職演說將釋善意 訴求兩岸一起追求和平共榮

熱門新聞

圖／擷自instagram

變裝皇后妮妃雅總統府熱舞 下班穿拖鞋搭捷運好反差

2024-05-16 09:46
蔡英文。(本報資料照片／記者劉學聖攝影）

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

2024-05-17 23:33
台積電在美國設廠連連碰壁，有分析指最壞情況可能讓台積電放棄美國設廠。（美聯社）

台積電亞利桑納廠狀況多 分析師曝最糟打算：放棄美國

2024-05-17 02:57
劉寶傑遭到國台辦點名懲戒。圖／摘自YouTube

國台辦點名懲戒 劉寶傑曝踩到新紅線 「這麼脆弱嗎？」

2024-05-15 12:31
台灣為保障婦女在任何場所可依嬰兒需求哺餵母乳，免於受到任何干擾、歧視。（本報資料照片）

30歲媽媽台灣高鐵站哺乳 眾人反應令她感動

2024-05-12 04:56
台立法院會今天處理國會改革法案，朝野爆發多起肢體衝突，導致多名立委受傷，引發國際媒體關注。路透

立法院大亂鬥登外媒 路透：台灣是喧鬧民主國家

2024-05-17 14:02

超人氣

更多 >
遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書
伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯
谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話
9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇
億萬富豪贈大學畢業生每人千元 建議…一半要樂捐

億萬富豪贈大學畢業生每人千元 建議…一半要樂捐