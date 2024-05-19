我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

億萬富豪贈大學畢業生每人千元 建議…一半要樂捐

全球股市紛創新高 14個指數史上最高 美股增值12兆

兩岸未解凍 台熊貓繁衍望春風

記者林佳彣、洪子凱、葉冠妤／台北19日電
台北動物園熊貓「圓仔」正值繁殖期，繁衍計畫遲遲未有進展，備受各界關注。（本報資料照）
台北動物園熊貓「圓仔」正值繁殖期，繁衍計畫遲遲未有進展，備受各界關注。（本報資料照）

台北動物園目前有3隻雌性熊貓，繁衍計畫遲遲未有進展，隨賴清德政府五二○上任，知情人士不諱言「熊貓難脫政治，在兩岸急凍下恐怕卡關」；園方本月有向中央表達，希望熊貓若有機會來台，需要農業部大力幫忙。副市長林奕華表示，未來會向新政府反映，盼拿掉政治，真的為動物保育努力。

農業部林保署副署長廖一光說，尚未接到北市府或北市立動物園傳達大熊貓繁衍計畫一事。

熊貓「團團」2008年與「圓圓」結伴來台，團團前年離世，動物園現有3隻雌性熊貓，分別是2004年8月出生的「圓圓」，以及其2013年7月、2020年6月與「團團」所生女兒「圓仔」與「圓寶」。將滿20歲的圓圓已從繁殖群退役，如今外界相當關注即將11歲的圓仔，甚至圓寶，是否有機會參與保育繁殖計畫。

「大、小熊貓交流難脫政治。」知情人士直言，兩岸建立互信基礎後，仍要確保相關法令文件缺一不可，否則恐陷入卡關或互相陷害的猜忌。據了解，臥龍專家群樂見熊貓域外保育，也願給技術協助，但關鍵取決國台辦態度；陸方確實知道台北動物園的意願，然而熊貓作為重要的外交資產，官方仍不鬆口談論此事。 

林奕華表示，從保育角度看，熊貓一旦錯過適當年紀，不利繁衍後代，園方一直向市府反映，也在一些場合向陸方表達意願，希望能促成。此事涉及中央，農業部態度相當重要，然而兩岸氛圍不好，海基會、海協會無太多實質交流。

動物園長諶亦聰表示，園方持續與陸方保持良好互動，能否推進繁殖計畫，仍視大陸國台辦與台灣政府的態度。園方持續向中央表達訴求，最近一次是5月，熊貓若有機會來台，需要農業部大力幫忙。不論政治局勢如何，圓仔、圓寶的繁殖計畫不能等，動物園已準備好迎接新寶寶到來，近期新舊內閣交接，「盼有新氣象、新機會。」

台北市動物園熊貓繁衍計畫受關注，另一瀕危的小熊貓也亟需交流，台北市長蔣萬安去年赴「雙城論壇」，主動提及希望兩岸小熊貓能交流繁殖，盼藉雙城平台合作。副市長林奕華表示，雙城論壇今年在台北舉辦，雙方應有機會就此議題討論如何進一步合作，北市府希望能夠促成小熊貓交流。

小熊貓因園內近親繁殖，需要更多基因配對，蔣萬安去年當面向上海市長龔正表達交流保育繁殖，外界當時評估，若成功促成「小熊貓外交」，更有契機促成熊貓「圓仔」的保育繁殖，也證明非政治敏感的議題，能讓兩岸持續交流。

動物園 農業部 賴清德

上一則

賴清德就職隔天 國會5法再戰 藍白力拚完成三讀

下一則

學生群聚險釀二次太陽花？趙少康：不能類比

延伸閱讀

金山市長布里德籌款租借大熊貓計畫 市議會投票推遲

金山市長布里德籌款租借大熊貓計畫 市議會投票推遲
遭虐？旅美大熊貓口吐白沫 成都基地：運動正常現象

遭虐？旅美大熊貓口吐白沫 成都基地：運動正常現象
不只黑白色 秦嶺發現野生棕色大熊貓

不只黑白色 秦嶺發現野生棕色大熊貓
旅美熊貓「洋洋」傳口吐白沫 中國官方稱運動正常現象

旅美熊貓「洋洋」傳口吐白沫 中國官方稱運動正常現象

熱門新聞

家樂福示意圖，非本文當事地點。 (聯合報系資料照片)

台灣家樂福水果區「機器快削鳳梨」 客讚快速又衛生

2024-05-10 19:50
台灣為保障婦女在任何場所可依嬰兒需求哺餵母乳，免於受到任何干擾、歧視。（本報資料照片）

30歲媽媽台灣高鐵站哺乳 眾人反應令她感動

2024-05-12 04:56
圖／擷自instagram

變裝皇后妮妃雅總統府熱舞 下班穿拖鞋搭捷運好反差

2024-05-16 09:46
蔡英文。(本報資料照片／記者劉學聖攝影）

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

2024-05-17 23:33
劉寶傑遭到國台辦點名懲戒。圖／摘自YouTube

國台辦點名懲戒 劉寶傑曝踩到新紅線 「這麼脆弱嗎？」

2024-05-15 12:31
職場示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vojtech Okenka）

「妳的學歷太超過了」 留美博士媽媽回台灣 成功重返職場

2024-05-10 00:00

超人氣

更多 >
曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭

曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭
她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因

她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因
中第4艘航母 長江邊祕密建造中？ 是全球第一艘「無人機專用」

中第4艘航母 長江邊祕密建造中？ 是全球第一艘「無人機專用」
大連女孩遠嫁台灣...婆婆下廚煮麻辣鍋猛夾菜 她甜蜜示愛

大連女孩遠嫁台灣...婆婆下廚煮麻辣鍋猛夾菜 她甜蜜示愛
滿屏大長腿 俄羅斯帥哥集體出現哈爾濱 網喊：請假前往中

滿屏大長腿 俄羅斯帥哥集體出現哈爾濱 網喊：請假前往中