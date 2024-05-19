兩岸未解凍 台熊貓繁衍望春風

台北動物園熊貓「圓仔」正值繁殖期，繁衍計畫遲遲未有進展，備受各界關注。（本報資料照）

台北動物園 目前有3隻雌性熊貓，繁衍計畫遲遲未有進展，隨賴清德 政府五二○上任，知情人士不諱言「熊貓難脫政治，在兩岸急凍下恐怕卡關」；園方本月有向中央表達，希望熊貓若有機會來台，需要農業部 大力幫忙。副市長林奕華表示，未來會向新政府反映，盼拿掉政治，真的為動物保育努力。

農業部林保署副署長廖一光說，尚未接到北市府或北市立動物園傳達大熊貓繁衍計畫一事。

熊貓「團團」2008年與「圓圓」結伴來台，團團前年離世，動物園現有3隻雌性熊貓，分別是2004年8月出生的「圓圓」，以及其2013年7月、2020年6月與「團團」所生女兒「圓仔」與「圓寶」。將滿20歲的圓圓已從繁殖群退役，如今外界相當關注即將11歲的圓仔，甚至圓寶，是否有機會參與保育繁殖計畫。

「大、小熊貓交流難脫政治。」知情人士直言，兩岸建立互信基礎後，仍要確保相關法令文件缺一不可，否則恐陷入卡關或互相陷害的猜忌。據了解，臥龍專家群樂見熊貓域外保育，也願給技術協助，但關鍵取決國台辦態度；陸方確實知道台北動物園的意願，然而熊貓作為重要的外交資產，官方仍不鬆口談論此事。

林奕華表示，從保育角度看，熊貓一旦錯過適當年紀，不利繁衍後代，園方一直向市府反映，也在一些場合向陸方表達意願，希望能促成。此事涉及中央，農業部態度相當重要，然而兩岸氛圍不好，海基會、海協會無太多實質交流。

動物園長諶亦聰表示，園方持續與陸方保持良好互動，能否推進繁殖計畫，仍視大陸國台辦與台灣政府的態度。園方持續向中央表達訴求，最近一次是5月，熊貓若有機會來台，需要農業部大力幫忙。不論政治局勢如何，圓仔、圓寶的繁殖計畫不能等，動物園已準備好迎接新寶寶到來，近期新舊內閣交接，「盼有新氣象、新機會。」

台北市動物園熊貓繁衍計畫受關注，另一瀕危的小熊貓也亟需交流，台北市長蔣萬安去年赴「雙城論壇」，主動提及希望兩岸小熊貓能交流繁殖，盼藉雙城平台合作。副市長林奕華表示，雙城論壇今年在台北舉辦，雙方應有機會就此議題討論如何進一步合作，北市府希望能夠促成小熊貓交流。

小熊貓因園內近親繁殖，需要更多基因配對，蔣萬安去年當面向上海市長龔正表達交流保育繁殖，外界當時評估，若成功促成「小熊貓外交」，更有契機促成熊貓「圓仔」的保育繁殖，也證明非政治敏感的議題，能讓兩岸持續交流。