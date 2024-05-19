太陽能貿易戰 台廠難獲轉單效益

白宮宣布，決定對自中國大陸進口太陽能電池或模組關稅拉到50%。圖為大陸工人在太陽能廠作業。（新華社）

美國在推動綠能與加大對中國大陸貿易制裁之間，陷入兩難階段。美國白宮5月14日宣布，將中國大陸進口的太陽能電池或模組關稅 由25%拉高到50%，動作看似相當大，但太陽能業者認為，中國大陸太陽能廠早已透過東南亞 繞道規避，導致去年直接由中國輸美的太陽能製品（含電池及模組）總額才1700多萬美元，拜登 政府即使將關稅提高到50%，恐也難遏止大陸將產品繞道輸美，更遑論訂單會轉至台廠。

這幾年大陸太陽能產業幾乎狂掃全球，不少歐美大廠都難敵強大壓力，或不堪虧損倒閉，或紛紛退出戰局，連台灣一度是全球第二大太陽能電池和模組製造地區，也被迫進行整併或縮減規模。

推動新日光、昱晶和昇陽光電3家公司合併成立新公司的聯合再生董事長洪傳獻即感嘆，在這場完全不公平的競賽中，幾乎沒有人是大陸的對手。

5年前，洪傳獻決定縮減台灣太陽能電池規模，他回憶當時：「受大陸太陽能業不當補貼影響，台灣生產的太陽能電池根本是做一片賠一片，無論出口到全球哪個地區，都無法和大陸競爭。」

兩年前，大陸太陽能產品透過東南亞洗產地輸往美國，美國商務部雷厲風行對東南亞進口太陽能產品進行反規避調查，一度燃起台廠可獲轉單的希望；未料，美國太陽能廠力阻政府對東南亞模組課徵高額反規避稅，美國商務部因而延長東南亞太陽能板及模組關稅轄免。

經此波折，台廠非但未取得輸美市場轉單商機，反而因陸廠透過東南亞洗產地另闢出海口，而蒙受進口模組侵襲。

根據太陽光電協會提供的資料，2022年進口模組數量超過600ＭＷ（百萬瓦），是2021年的40多倍，更是台灣全年安裝量3成以上；這項數據也反映為何台灣模組廠會承受龐大的壓力，因而向行政院及經濟部能源局（現為能源署）陳情，建議加強查緝是否違反採用陸制產品或針對採用進口東南亞模組的電廠，在躉售電價採取不同訂價，力阻進口模組大量登台，虐殺台廠。

也因此，即便白宮宣布拉高大陸太陽能電池或模組進口關稅，台廠不但不冀望轉單效益，甚至認為拜登此舉，恐無法對陸廠帶來立即遏阻效果。