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520貓熊政治學／大貓熊「團團」病逝 讓兩岸專家聚焦合作重要性

記者林佳彣／台北即時報導
台北市立動物園大貓熊「團團」的萌樣。(圖／台北市立動物園提供)
台北市立動物園大貓熊「團團」的萌樣。(圖／台北市立動物園提供)

兩岸關係急凍，繁衍計畫受關注，台北市立動物園大貓熊(中國稱熊貓)「團團」2022年8月出現癲癇，檢查發現腦部病變，身體每況愈下，11月19日不治離世，當時陸方也曾來台探視，但園方指出，大貓熊來台後，與陸方互動頻率會依據事件需求調整，隨著我方專業程度提高、彼此聯繫頻率也會改變，動物保育比較不受政治影響，「需要聯繫，從來不會不聯繫」。

曹先紹提及，只要動物有比較明顯異常樣態，保育員或區館長會有聯繫大陸專家的管道，第一時間讓娘家知道後，雙方接著會討論，過往是否曾有類似案例及處理方式。「需要聯繫，從來不會不聯繫，也沒有聯繫不到」，他強調「專業部分不受政治層面影響。」

「雙方互動頻率會依據事件需求調整」，曹先紹不諱言，隨著動物園照護團隊的專業達一定程度，僅有大貓熊出現特殊狀況才會聯繫，頻率確實不如寶寶出生的高，就連疫情關係無法出席相關國際會議，有事需要了解的聯繫就會增加。

曹先紹說，園方與臥龍專家視訊，提供各種檢查影像、相關資料，討論過往大貓熊有無類似病徵，以便找出病因，加上台灣方面的獸醫、人醫聯合會診，從各種角度研判後，確認是一種原發性腦瘤。隨著團團狀況愈來愈不穩定，臥龍那邊希望派人過來了解。

他直言，大陸專家來台必須向內政部特別專案申請，不能偏離既定行程，大家基於善意，動物園和中央都盡可能幫忙，畢竟此是人情義理，當時大陸專家來台探視僅一次。

至於大貓熊繁衍有助於解凍兩岸關係？曹先紹說，以動物專業角度來看，依據大貓熊家族的重要性、急迫性，動物園優先考量是在域外保育國際計畫裡，圓仔、圓寶不是非繁殖不可。另一方面，各界輿情關注，動物園對於非生不可的移情作用是樂見其成，但箇中問題不見得是動物園得已片面解決。

台北市立動物園大貓熊「團團」2022年檢查發現腦部病變，身體每況愈下，11月19...
台北市立動物園大貓熊「團團」2022年檢查發現腦部病變，身體每況愈下，11月19日不治離世。(圖／台北市立動物園提供)

動物園 疫情 內政部

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