520貓熊政治學／賴政府上任 貓熊繁衍計畫還需「政治解凍」

台北動物園大貓熊「圓仔」正值繁殖期，7月將滿11歲，繁衍計畫遲遲未有進展，備受各界關注。圖為去年迎10歲，圓仔打翻生日蛋糕的萌樣。(本報系資料照片)

台北動物園 目前有3隻雌性大貓熊(中國稱熊貓)，繁衍計畫遲遲未有進展，隨賴清德政府520上任，知情人士不諱言，「大貓熊難脫政治，在兩岸急凍下恐怕卡關」，儘管陸方知道動物園意願，卻不鬆口，關鍵仍取決國台辦態度。北市府表示，未來會向新政府反映，盼拿掉政治，真的為動物保育努力。

大貓熊「團團」2008年與「圓圓」結伴來台，前總統馬英九 曾說團團、圓圓象徵兩岸大交流時代，團團2022年11月19日因原發性腦瘤離世，動物園現有3隻雌性大貓熊，分別是2004年8月出生的「圓圓」，以及其2013年7月、2020年6月與「團團」所生女兒「圓仔」與「圓寶」。

大貓熊繁殖期為6歲至18歲，其中8至16歲更適合繁殖，將滿20歲的圓圓已從繁殖群退役，如今外界相當關注即將11歲的圓仔，甚至圓寶，是否有機會參與保育繁殖計畫。

知情人士認為，正因政治關係，兩岸需要有一些柔性話題，包含民眾比較有感的農產品、藥品、兩岸觀光等，雙方釋出善意後，若要再強化善意，就會進階到保育外交、保育合作等課題，甚至是台北市與上海市近年不分黨派，維持雙城論壇的互訪友善關係。

「大、小貓熊難脫政治。」他直言，兩岸建立互信基礎後，仍得確保相關法令文件缺一不可，否則恐陷入卡關或互相陷害的猜忌。據了解，福州專家群樂見大貓熊域外保育，也願意給予技術上協助，但關鍵仍取決國台辦態度。

知情人士分析，陸方確實知道台北動物園的意願，然而大貓熊作為重要的外交資產，官方仍不鬆口談論此事，加上兩岸情勢緊張，國台辦與海基會近兩年溝通管道較不暢通，面對新政府上任能否趨緩，不得而知。

台北副市長林奕華表示，站在動物園的保育角度來看，大貓熊一旦錯過適當年紀，不利於繁衍後代，園方確實一直向市府反映，也在一些場合向陸方表達意願，希望能有機會促成。此事涉及中央，農業部 態度相當重要，然而兩岸氛圍不好，海基會、海協會無太多實質上交流，僅有基本業務功能。

林奕華說，新政府剛上任的事務多，市府未來會找個適當時間向中央反映，盼拿掉政治，真的為動物保育立場努力。

動物園發言人曹先紹指出，目前國際大貓熊家族龐大，圓仔繁殖壓力相對小，基因序位未列優先，倒是聖地牙哥、亞特蘭大等動物園已在洽談重新借殖計畫。國際大貓熊專家群會議每年11月召開，因疫情關係已多年停辦，未來專家群開會互動，將有利圓仔繁殖計劃發展。

動物園長諶亦聰表示，園方持續與陸方保持良好互動，能否推進繁殖計畫，仍視中國大陸國台辦與台灣政府的態度。園方持續向中央表達訴求，最近一次是5月，希望大貓熊若有機會來台，需要農業部大力幫忙，包含證明書等流程。