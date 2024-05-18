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立院太平島考察團出發10藍白委同行 宣示捍衛主權

記者王千豪／台北18日電
立法院外交及國防委員會18日赴太平島考察。（圖／賴士葆提供）
立法院外交及國防委員會18日赴太平島考察。（圖／賴士葆提供）

立法院外交及國防委員會今赴太平島考察，部分報名立委因在昨日院會的朝野衝突中掛彩，取消前往太平島。外交國防委員會召委馬文君表示，儘管昨天院會結束時間超過12時，但太平島考察已經準備就緒，今天登島就要展現捍衛主權的決心。

立法院外交及國防委員會18日赴太平島考察。（圖／聯合報讀者提供）
立法院外交及國防委員會18日赴太平島考察。（圖／聯合報讀者提供）

外交國防委員會赴太平島考察行程、人數一再變動，立法院院會昨天處理國會改革相關法案，朝野爆發肢體衝突，且院會持續到深夜才結束，部分原定登島立委因受傷掛彩，臨時取消前往，從原先報名的20位銳減至10位。行程也從先到屏東空軍基地過一夜，變成一早從台北松山機場搭專機飛屏東，再在屏東轉搭C-130運輸機赴太平島。

馬文君表示，昨天立法院會議到超過12時才結束，大家回去可能都差不多凌晨1時，今天一早又要到太平島，有人還帶傷，所以今天去的委員應該就少了很多。

馬文君指出，這次去太平島，大家已經準備安排就緒，所以還是希望成行，完成原先登島考察的三個目的，代表大家關心在太平島駐守的官兵、考察剛竣工完成的工程，以及在太平島周邊不平靜的時候，展現捍衛主權的決心。

國民黨立委賴士葆表示，昨天才在立法院打了一整天的仗，未來還有很多仗要打。就像這次去太平島，在民進黨處處帶風向，惡意扭曲此行下，今天能和許多立法院同仁一起登島宣示主權，慰勞島上守土官兵，也是美好一仗。

國民黨立委翁曉玲也說，非常高興，今天風和日麗，由立法院副院長江啟臣及馬文君召委帶隊。上次有立委登島考察是八年前 ，非常開心這次登島考察，並關心島上的國軍弟兄。

據掌握，今天登島立委分別是國民黨立委馬文君、江啟臣、黃仁、鄭正鈐、賴士葆、羅廷瑋、翁曉玲、黃健豪、廖先翔，以及民眾黨立委陳昭姿等。

國民黨 江啟臣 民進黨

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