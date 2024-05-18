賴清德就職典禮 瓜地馬拉、海地非元首出席

賴清德五二○就職典禮，瓜地馬拉、海地元首不會出席。（本報資料照片）

中華民國 第16任總統當選人賴清德 、副總統當選人蕭美琴將於5月20日舉行宣誓就職典禮，外交部昨日公布外賓名單，12個邦交 國中將有10國組賀團出席典禮，其中八團是元首帶團出席，但先前傳出邦誼生變的瓜地馬拉，此次則是指派外長出席，學者表示，出席代表層級是判斷邦交關係的指標之一，瓜國是中華民國重要邦交國，沒有再斷交的空間。

本報系聯合報報導，將出席五二○就職典禮的十組邦交國賀團中，聖文森及格瑞那丁、聖克里斯多福及尼維斯、吐瓦魯、貝里斯、聖露西亞、帛琉、馬紹爾群島及史瓦帝尼等八國將於18日清晨起接力抵台。

帛琉賀團雖然於18日抵台，但總統惠恕仁抵台時間還不確定；而本次賀團人數最多，成員達到120人的史瓦帝尼則是搭乘專機抵台，專機抵台時間也還沒確定。19日當天抵台的賀團則有巴拉圭及瓜地馬拉，其中又以瓜地馬拉賀團僅兩人，是本次到訪的賀團中成員數最少的邦交國。

台北中國時報報導，瓜地馬拉此次由外長代表出席；另外，海地因國內動盪，派遣特使代表出席，歐洲邦交國教廷則是遵循往例，派遣特使出席。

巴拉圭因牛肉與大豆出口，受到來自鄰國與中國大陸壓力，外界一度擔心與台邦誼生變，總統潘尼亞過去強調，挺台立場堅定不移，這次潘尼亞更親自出席，展現挺台決心。

報導指出，外交部長吳釗燮日前曾提到，台灣目前有兩邦交國短期內雖無問題，但有長期隱憂，其中一國陷入動盪，另一國則是中國大陸透過其鄰國極端左派滲透。陷入動盪國家就是海地不言自明，因此本次只能派遣特使出席，無可厚非。至於另一國，外界猜測是瓜地馬拉，且該國日前也傳出「不能忽視中國分量」。吳釗燮雖保證與瓜地馬拉邦交無虞，但瓜國本次僅派外長代表出席，雙邊關係難免引起疑慮。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中表示，出席代表層級某種程度上也是判斷邦交關係的指標，瓜地馬拉在中華民國友邦中算是大國，且邦交國數量已是史上最低，沒有再斷交的空間，要盡力維繫。