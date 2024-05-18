揭仲：520前夕 解放軍3態樣施壓賴政府和華府

國家政策研究基金會副研究員揭仲指出，520前夕，解放軍透過三態樣施壓賴政府。（本報資料照片）

準總統賴清德 將上任之際，5月解放軍 頻繁活動於台海，美方一架飛彈驅逐艦5月8日由北向南通過台灣海峽，國防部當晚發出新聞稿示警海峽當面情勢的事件，而此後解放軍施壓動作更明顯，17日在台海活動的共艦高達八艘，國軍海、空軍壓力奇大。

國家政策研究基金會副研究員揭仲指出，北京對台軍事施壓動作明顯增加，還出現軍機刻意朝台灣陸地接近、台灣周邊常態性部署軍艦數量增加、機艦聯合戰備警巡常態化及實戰化三種新態樣，研判是試圖在不違背與華府 之間「默契」的情況下，向即將上任的賴清德政府施壓，防止賴政府低估若紅線遭衝撞時，北京兌現威脅的決心。

揭仲指出，近期解放軍軍機出現刻意向台灣北部、南部與東部陸地接近趨勢，儼然是對台軍事施壓新模式。4月27日，解放軍軍機飛抵距基隆僅37浬位置；5月13日，四架次解放軍主戰機進入台西南空域，前進到距鵝鑾鼻僅39浬，均創下國防部在即時軍事動態標註解放軍機與台灣本島距離後，最接近台灣北部與南部陸地紀錄。

軍艦部署數量方面，自2022年8月圍台軍演後，解放軍開始常態性在台灣周邊部署四艘軍艦；5月1日至5月16日，解放軍部署四艘軍艦的天數僅一天，有九天在六艘以上，最多時八艘。

揭仲提到，北京另一個取代大規模軍事演習的行動，是在台灣周邊頻繁舉行機艦聯合戰備警巡；從3月1日到5月16日，解放軍實施九次，幾乎是每個月三到四次，已經常態化。演練內容除對台灣南北陸地發動鉗形攻勢，也包括登陸艦與掃雷艦演練、夜航與空中加油訓練等，不排除是將武力犯台計畫中的若干部分抽出，讓參戰單位結合戰時位置進行演練，實戰意味濃厚。

揭仲認為，若賴清德五二○就職演說被北京認知為衝撞紅線，北京不排除會以華府勸阻無效為由，恢復舉行大規模的針對性軍事演習；除嚇阻賴政府繼續衝撞北京紅線，也要施壓華府加大對賴政府的管控力道，甚至迫使華府針對與台灣的軍事交流，做出對北京更有利的新承諾。