台積電亞利桑納廠狀況多 分析師曝最糟打算：放棄美國

台積電在美國設廠連連碰壁，有分析指最壞情況可能讓台積電放棄美國設廠。（美聯社）

台積電亞利桑納州 晶圓廠15日傳出爆炸意外，造成一名外包商清運司機重傷身亡，英媒分析，台積電在美國設廠連連碰壁，這起事件又添一大打擊，最壞情況可能讓台積電放棄美國作為投資 目的地。

台積電計畫在亞利桑納州建造3座工廠，累計投資達650億美元，是美國史上最大的外國直接投資項目。台積電指出，亞利桑納州第一座晶圓廠預計將於2025年上半年開始生產4奈米製程技術；第二座晶圓廠亦將生產世界上最先進、採用下一世代奈米片（Nanosheet）電晶體結構的2奈米製程技術，預計於2028年開始生產。

台積電表示，未來亞利桑納州3座晶圓廠完工後，將為當地直接創造6000個高科技、高薪工作機會。

英國「GlobalData」撰文指出，但台積電在美國擴張遇到重大挑戰，包括缺工、員工文化衝突等。

GlobalData Thematic Intelligence資深分析師歐姆（Mike Orme）表示，台積電面臨來自蘋果等公司的要求來美設廠，以避免許多影響供應鏈的問題，包括地震、缺水以及中共入侵、破壞或封鎖威脅。

在全球擴張迫在眉睫的背景下，台積電在美國業務的延誤和招聘困難，可能會導致台積電放棄美國作為投資目的地。

加上日本積極邀請台積電設廠，誘因包括日本政府補貼、材料及生產設備等品質保證、勤奮又熟練的勞動力以及設廠成本較歐美低廉等，皆是台積電放眼海外設廠的好選擇。

報導指出，除了台積電在美國不斷碰壁外，這次又遇上卡車爆炸造成人員死亡，可能會對台積電在美國廠造成難以挽回的傷害。