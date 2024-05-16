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開放馬祖遊 國台辦：福建將適時組踩線團

特派記者廖士鋒／北京16日電

大陸文旅部四月底曾表示將率先開放福建民眾到馬祖旅遊，如今已歷近三周仍無具體進展，對此大陸國台辦昨日指出，「福建省將適時組織旅行社踩線團赴馬祖考察」。

就我政府觀光部門在大陸社群媒體平台行銷觀光，陳斌華在昨日記者會上表示，「民進黨當局一邊遮遮掩掩，企圖享受兩岸紅利，一邊又罔顧民意，出爾反爾、一意孤行，不斷製造兩岸交流交往的障礙」，他要求我方政府「採取切實行動為兩岸旅遊恢復正常創造條件」。

另，大陸國安部近期公告兩份規章，涉及國安人員對民眾電子設備「查驗」的程序與內容，被認為可能降低台灣民眾赴陸旅遊意願，陳斌華對此表示，大陸方面「依法保護台灣同胞合法權益」，並批民進黨「欺騙恐嚇台灣民眾」。

至於金門3月18日漂流到大陸具有軍職身分的釣客，先前大陸以「未如實說明身分」為由遲遲不放人。儘管金防部證實該名釣客已經除役，但陳斌華仍指，「有關情況仍在核實了解中」。

對金門漁船案後，當前大陸海警等執法力量不斷在金門巡查，陳斌華強調，「我們對民進黨當局無視大陸漁民生命財產安全、傷害兩岸同胞感情的粗暴行徑絕不容忍、絕不姑息。民進黨當局必須盡快給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代，否則一切後果由民進黨當局承擔」。

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