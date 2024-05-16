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國台辦點名懲戒 劉寶傑：踩到中國經濟下滑底線

台灣新聞組／台北16日電
劉寶傑遭到國台辦點名懲戒。（圖／摘自YouTube）
劉寶傑遭到國台辦點名懲戒。（圖／摘自YouTube）

中國大陸國台辦昨天宣布，將懲戒劉寶傑、黃世聰、于北辰、李正皓、王義川這五名台灣名嘴及其家屬，批評他們蒙蔽部分台灣民眾，「攪動兩岸敵意，傷害了兩岸同胞感情」。劉寶傑昨晚上火線說明，坦言「把我嚇死了！」劉寶傑與黃世聰都指出被懲戒的原因，是「踩到中國經濟下滑底線」。

名電視節目「關鍵時刻」主持人劉寶傑昨晚在節目一開始便說，「今早一看到被列為制裁名單，把我給嚇死了！」另也好奇問，到底為何有懲戒令，並說自己與黃世聰都沒發表相關政治立場，不過他們被大陸指控「罔顧大陸發展的事實」。

劉寶傑指出，中國對台灣人下達懲戒令不是首次，過去原因大都是以兩岸立場、意識形態等，然而這次的理由卻是指控這些人編造虛假負面信息並大肆傳播，蒙蔽民眾。他直言，中國已用對待台獨的標準，來針對批評中國經濟的人。

劉寶傑懷疑，評論中國經濟，難道會對中國經濟發展不利？中國有這麼計較嗎？他也想問，中國有這麼脆弱嗎？難道批評中國的經濟，就跟台獨有關「中國到底在怕什麼？」

劉寶傑強調，其實中國對於有關經濟的評論封鎖已持續一段時間，就連「紐約時報」也特別撰文證實中國想限縮有關經濟的言論，劉寶傑感嘆，難道發表經濟發展相關言論，將會動搖國本嗎？

黃世聰表示，他們可能會成為先前「紐約時報」報導的「惡意唱衰經濟的中國人」，被中國視為唱空者，踩到報導中國經濟可能在下滑或有壓力的紅線，對中國而言是「新的國家安全問題」。劉寶傑也不禁問，「中國經濟有這麼脆弱嗎？」並說對岸的底線就是點出「中國經濟下滑」的事實，兩人在節目中一一點出經濟下滑證據，兩人情緒激動，一夕之間最高衝破3萬觀眾同時上線。

台灣電視名嘴黃世聰曾在節目中說「經濟轉差，大陸人吃不起榨菜」引起大陸網友不滿。（...
台灣電視名嘴黃世聰曾在節目中說「經濟轉差，大陸人吃不起榨菜」引起大陸網友不滿。（視頻截圖）

總統府方面表示，面對可能的人身侵害威脅，政府將全力保護當事人及家屬的安全。

此前中方針對台獨懲戒的措施包含禁止本人及家屬進入中國和香港澳門，限制其關聯機構與中國有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在中國牟利等。

紐約時報 澳門 香港

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