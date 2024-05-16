國台辦點名懲戒 劉寶傑：踩到中國經濟下滑底線

劉寶傑遭到國台辦點名懲戒。（圖／摘自YouTube）

中國大陸國台辦昨天宣布，將懲戒劉寶傑、黃世聰、于北辰、李正皓、王義川這五名台灣名嘴及其家屬，批評他們蒙蔽部分台灣民眾，「攪動兩岸敵意，傷害了兩岸同胞感情」。劉寶傑昨晚上火線說明，坦言「把我嚇死了！」劉寶傑與黃世聰都指出被懲戒的原因，是「踩到中國經濟下滑底線」。

名電視節目「關鍵時刻」主持人劉寶傑昨晚在節目一開始便說，「今早一看到被列為制裁名單，把我給嚇死了！」另也好奇問，到底為何有懲戒令，並說自己與黃世聰都沒發表相關政治立場，不過他們被大陸指控「罔顧大陸發展的事實」。

劉寶傑指出，中國對台灣人下達懲戒令不是首次，過去原因大都是以兩岸立場、意識形態等，然而這次的理由卻是指控這些人編造虛假負面信息並大肆傳播，蒙蔽民眾。他直言，中國已用對待台獨的標準，來針對批評中國經濟的人。

劉寶傑懷疑，評論中國經濟，難道會對中國經濟發展不利？中國有這麼計較嗎？他也想問，中國有這麼脆弱嗎？難道批評中國的經濟，就跟台獨有關「中國到底在怕什麼？」

劉寶傑強調，其實中國對於有關經濟的評論封鎖已持續一段時間，就連「紐約時報 」也特別撰文證實中國想限縮有關經濟的言論，劉寶傑感嘆，難道發表經濟發展相關言論，將會動搖國本嗎？

黃世聰表示，他們可能會成為先前「紐約時報」報導的「惡意唱衰經濟的中國人」，被中國視為唱空者，踩到報導中國經濟可能在下滑或有壓力的紅線，對中國而言是「新的國家安全問題」。劉寶傑也不禁問，「中國經濟有這麼脆弱嗎？」並說對岸的底線就是點出「中國經濟下滑」的事實，兩人在節目中一一點出經濟下滑證據，兩人情緒激動，一夕之間最高衝破3萬觀眾同時上線。

台灣電視名嘴黃世聰曾在節目中說「經濟轉差，大陸人吃不起榨菜」引起大陸網友不滿。（視頻截圖）

總統府方面表示，面對可能的人身侵害威脅，政府將全力保護當事人及家屬的安全。

此前中方針對台獨懲戒的措施包含禁止本人及家屬進入中國和香港 、澳門 ，限制其關聯機構與中國有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在中國牟利等。