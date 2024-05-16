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于北辰自得陸「榮譽勳章」 王義川籲國台辦反省

台灣新聞組／台北16日電
陸軍備役少將于北辰。（本報資料照片）
陸軍備役少將于北辰。（本報資料照片）

中國大陸國台辦15日宣布嚴懲包括退役陸軍少將、桃園市議員于北辰在內的台灣五位名嘴，于北辰稍早在臉書回應「一大早收到了最大的榮耀勳章」，時事評論員李正皓也以「光榮的制裁」形容此事；民進黨政策會執行長王義川回應，國台辦這種分化做法破壞兩岸關係，建議深自反省，不要破壞兩岸的善意。

現為桃園市議員的于北辰表示，他在1983年就加入國軍，如果國台辦真的要懲戒他，也算是晚了41年，「國台辦神經太大條了」，而且除了他，所有反共保台的軍人都該被列入懲戒，「只列我實在太優惠」。他說，國台辦終於對他發出黑名單通知，並表示其實也不用通知他，因為你（國台辦不配，如果中國不實施自由、民主，他終生不會踏入中國的領土；感謝「敵軍」的肯定，他會更堅定反共、愛台灣直到永遠。

于北辰並表示，很高興知道他在做的事是對的，反共愛台是對的，敵軍對他反共的肯定，是他最大的榮耀，比人生任何一個勳章更珍貴。

王義川表示，他不是第一個，也不會是最後一個，國台辦這種貼標籤、分化的做法就是標準的破壞兩岸關係，一方面講歡迎對話，又直接對台灣人的言論自由指指點點，無助兩岸關係。王義川說，建議國台辦要深自反省，不要破壞兩岸關係的善意。

王義川也在談話節目「新台派上線」表示，回想過去曾因為講出中國高鐵沒有靠背」，就被國台辦發言人朱鳳蓮點名，要他到祖國看看。不過現在被懲戒，也讓王義川困惑，「兩岸不是要融冰嗎，不是要對話嗎，不是要叫我到祖國看看嗎」。

李正皓以「光榮的制裁」形容此事，還點名同樣被提到的民進黨政策會執行長王義川，說王義川沒什麼貢獻，兩岸關係也不太懂，建議國台辦可以換成台師大政治學研究所教授范世平，或者前立委陳柏惟，這樣比較合理。

民進黨政策會執行長王義川回應，國台辦這種分化做法破壞兩岸關係，建議深自反省，不要...
民進黨政策會執行長王義川回應，國台辦這種分化做法破壞兩岸關係，建議深自反省，不要破壞兩岸的善意。（本報資料照片）

民進黨 陳柏惟 臉書

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