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霧鎖金馬 有人繞道福州飛台灣 民眾籲制定霧季交通辦法

記者蔡家蓁、李成蔭／綜合13日電
每年3至5月容易霧鎖金門，圖為金門尚義機場周遭一片霧茫茫景象。(記者蔡家蓁／攝影)
每年3至5月容易霧鎖金門，圖為金門尚義機場周遭一片霧茫茫景象。(記者蔡家蓁／攝影)

3至5月是金門、馬祖霧季，近年受暖冬影響，霧鎖離島挑戰加劇，統計今年到4月底，金門已有29天起霧，不少人預估今年起霧天數將創新高。馬祖5月有四分之一是霧天，有居民急著前往台灣，只好先循小三通路線到大陸福州機場，再直飛台灣，格外折騰。

據金門航空站資料，近10年來，金門全年起霧天數維持在20多天，天數最少是2017年僅12天，最多有29天，發生在2022年，今年到4月底已有29天起霧。

嘉義縣賴姓退休高工教師3月底到金門遇大霧，返台航班取消受困兩天，感觸良深，在行政院公共政策網路參與平台，發起「制定金門、馬祖地區霧季交通處理辦法」，希望主管單位正視陳年老問題。

金門縣觀光處長許績鑫說，民航局霧季ABC疏運計畫行之多年，A計畫是即時協調增開航班、B計畫啟動海空聯運機制、C計畫協調國防部派遣軍用運輸機，若逢國外旅遊旺季，航空公司加派班機調度是考驗。

離島聯外交通脆弱是地方的痛，金門議長洪允典主張，中央應比照澎湖、連江，補助金門建造海運高速客輪，藉此開闢台金定期海運客運航線，讓鄉親多個選擇。

縣府說，現有備援客輪停靠在嘉義或台中，要渡過黑水溝路途遙遠，坐的人少，年節金門包船僅150座位，搭乘人不多，何況是平日。

地方人士分析，金門人往返本島習慣搭飛機，搭船動輒4至6小時，過程太折騰，海象不佳時更常讓人吐到不行，實在沒飛機可搭才會選擇搭船，例如4月2日可載運552人的「雲豹輪」投入疏運，500多個座位只坐80人，載客率不到2成。

成大交通管理科學系主任鄭永祥建議，是否發展替代運具，交通部要做損益平衡等完整評估，才能永續經營。交通大學運輸研究所退休副教授黃台生認為，還是一般輪船最可行，在預算經費、民眾需求上取得平衡。

金門旅行公會理事長翁炳信直言，最大問題是要有船公司願經營，必須有一定載客率做支撐，否則若只跑每年3至5月，誰敢投資這樣的航線。翁也說，民眾往返離島還是偏愛搭飛機，寧可等加班機，也盡量不等船班。

馬祖人外出也是「看天」行動，有居民說，以往4、5月最容易起霧，近年發生時間提早，3月就明顯感受到起霧天數增多。居民說，極端氣候下，北竿機場改建問題更加迫切，「這比馬祖大橋還要急迫」，改善後可提升起降標準，目前雖已核定，但從設計到動工可能還要十多年，根本緩不濟急。

遊客造訪金門或金門人返鄉常要碰運氣，一遇到霧鎖金門飛機停航，就可能要滯留。圖為準...
遊客造訪金門或金門人返鄉常要碰運氣，一遇到霧鎖金門飛機停航，就可能要滯留。圖為準備從金門飛往松山機場的班機。(記者王慧瑛／攝影)

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