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賴清德就職演說 將對陸釋善意 不走對抗老路

記者周佑政、王寓中／台北12日電
賴清德就職演說將對中國大陸釋出善意。（圖／總統府提供）
賴清德就職演說將對中國大陸釋出善意。（圖／總統府提供）

準總統賴清德五二○就任，外界高度關注賴清德就職演說內容，據了解，賴清德的五二○就職演說內容方向已定稿，外界最關注的的兩岸與國家安全立場，賴清德將延續2016年民進黨執政以來維持兩岸和平穩定現狀「承諾不變、善意不變」的政策主軸，一方面希望對中國大陸釋出善意，但也將重申守護台灣的決心。

內政方面，賴清德將聚焦調團結國家與社會溝通，經濟及能源轉型，同時將論述青年重視的居住正義等相關議題。

熟悉兩岸事務的民進黨人士分析，賴清德的五二○演說，主軸將會延續蔡政府八年兩岸路線，在處理兩岸關係上，台灣不會屈服於壓力，也不會走回對抗的老路。與蔡總統相同，賴清德也希望兩岸能在對等的前提下交流與對話。

賴清德的兩岸談話，將以蔡英文總統的「四個堅持」為基礎，進一步闡述賴自選舉期間提出的民主和平「四大支柱」；而近期賴清德分別以民進黨主席身分，呼籲兩岸執政黨負責任展開良性對話，以及在國安人事發布會上賴談及，兩岸應該展開自信交流，台灣人民與人為善，也希望兩岸能朝和平方向發展，相關說法也都會是五二○就職談話的基礎。

據了解，賴清德就職談話，對陸雖然秉持「善意」，但同時賴清德也將提及，台灣將會持續強化與民主友盟國家的關係，台灣也將繼續向國際社會展現守護國家的決心，宣揚民主、自由、人權等價值理念，與全球民主夥伴站在一起，確保台灣的和平與安全。

在外交部分，據了解，賴清德也將延續過去曾提出的「價值外交」立場，也就是以民主、和平與繁榮的價值深化台灣國際連結，以價值外交作為拓展台灣國際連結的重要支柱，開創價值外交新時代。

陸委會在今年1月11日回應蔡英文兩岸路線時重申，中華民國是主權國家，「兩岸互不隸屬」是客觀事實及台灣現狀。

賴清德1月13日在總統大選勝出發表談話時表示，維持台海的和平穩定，是他擔任總統的重要使命。他將依照中華民國的憲政體制，不卑不亢，維持現狀。

將接任陸委會主委的邱垂正4月底接受媒體專訪，呼籲大陸正視中華民國是主權國家的客觀事實、正視台灣人民對於民主價值與生活方式的堅持。

綠營人士表示，邱垂正的「兩個正視」，將是賴清德就職演說有關兩岸的重要參考。至於是否會加入蔡總統一再強調的「兩岸互不隸屬」，也將是重要觀察指標之一。

賴清德 中華民國 民進黨

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