觀察站／國安蔡規賴隨 採購彈簧刀 強化不對稱作戰

面對中國大陸武力威脅，蔡英文總統多次強調，台灣應積極提升國防自主及不對稱作戰量能，成立「無人機國家隊」，要求國防部 配合編列預算 ，採購5款「軍用商規」無人機，總數達到3000架以上，台灣也將採購「彈簧刀」美製自殺無人機，賴清德 政府即將上任，在國安路線「蔡規賴隨」下，將強化不對稱作戰的能力。

「彈簧刀」這類撞擊目標的攻擊型無人機，又稱為「遊彈」；比起正牌飛彈，遊彈的速度慢得多，一般輕兵器也可能將其擊落，但通常體積與噪音小，飛行高度低，未必會被提前發現。而且價錢低，可以大規模使用，以量制質。

現役的中科院產品，最大是300公斤級的定翼無人機「銳鳶」，最早由陸軍訂購，後來使用效果不佳，轉給海軍擔任近海巡邏。最小的「紅雀」重量約2公斤，首先由陸戰隊引進，是一架人力投擲升空的小飛機。陸軍聯兵營剛配屬的「魔羯」，採取直升機造型，重約25公斤。

台灣外購無人機最有名者，是美國2020年宣布出售4架MQ-9B「海上衛士」，後來美方批准再軍援4架。MQ-9B最大起飛重量將近5噸，可在空中巡航超過40小時，未來將由空軍偵照部隊使用。中科院也開發大小類似的「騰雲」無人機，但至今仍在研發測試階段。

上述無人機都用於偵察，至於「彈簧刀」，則是撞擊目標的攻擊型無人機。

中科院2019年曾展出「火紅雀」，酷似小型定翼機；2023年的「巡飛彈一型」，外型就變得接近彈簧刀，也與彈簧刀一樣，平時折疊裝在發射筒。

目前已量產的國造攻擊型無人機，是攻擊對方雷達站的「劍翔」，中科院於2017年首次展出。2021年立院通過2400億台幣(約73.3億美元)加強海空戰力特別預算，劍翔系統量產經費占將近120億台幣(約3.7億美元)。