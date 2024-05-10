我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

康乃爾大學校長也宣布卸任 半年來第3位常春藤校長下台

大選風險 高盛：若贏家遲遲無法出爐 市場波動率陡增

觀察站／國安蔡規賴隨 採購彈簧刀 強化不對稱作戰

記者 程嘉文

面對中國大陸武力威脅，蔡英文總統多次強調，台灣應積極提升國防自主及不對稱作戰量能，成立「無人機國家隊」，要求國防部配合編列預算，採購5款「軍用商規」無人機，總數達到3000架以上，台灣也將採購「彈簧刀」美製自殺無人機，賴清德政府即將上任，在國安路線「蔡規賴隨」下，將強化不對稱作戰的能力。

「彈簧刀」這類撞擊目標的攻擊型無人機，又稱為「遊彈」；比起正牌飛彈，遊彈的速度慢得多，一般輕兵器也可能將其擊落，但通常體積與噪音小，飛行高度低，未必會被提前發現。而且價錢低，可以大規模使用，以量制質。

現役的中科院產品，最大是300公斤級的定翼無人機「銳鳶」，最早由陸軍訂購，後來使用效果不佳，轉給海軍擔任近海巡邏。最小的「紅雀」重量約2公斤，首先由陸戰隊引進，是一架人力投擲升空的小飛機。陸軍聯兵營剛配屬的「魔羯」，採取直升機造型，重約25公斤。

台灣外購無人機最有名者，是美國2020年宣布出售4架MQ-9B「海上衛士」，後來美方批准再軍援4架。MQ-9B最大起飛重量將近5噸，可在空中巡航超過40小時，未來將由空軍偵照部隊使用。中科院也開發大小類似的「騰雲」無人機，但至今仍在研發測試階段。

上述無人機都用於偵察，至於「彈簧刀」，則是撞擊目標的攻擊型無人機。

中科院2019年曾展出「火紅雀」，酷似小型定翼機；2023年的「巡飛彈一型」，外型就變得接近彈簧刀，也與彈簧刀一樣，平時折疊裝在發射筒。

目前已量產的國造攻擊型無人機，是攻擊對方雷達站的「劍翔」，中科院於2017年首次展出。2021年立院通過2400億台幣(約73.3億美元)加強海空戰力特別預算，劍翔系統量產經費占將近120億台幣(約3.7億美元)。

預算 賴清德 國防部

上一則

拜登批騙局 鴻海：威州廠員工破千 是伺服器關鍵據點

下一則

國中生割喉案27天偵結 未成年的乾哥、乾妹殺人罪起訴

延伸閱讀

日本驚…中國無人機疑偷拍橫須賀港「出雲號」

日本驚…中國無人機疑偷拍橫須賀港「出雲號」
烏無人機首越界1200公里 襲擊俄煉油廠

烏無人機首越界1200公里 襲擊俄煉油廠
中國國安7月起可抽查旅客手機 台：去年6月就有案例

中國國安7月起可抽查旅客手機 台：去年6月就有案例
俄飛彈無人機齊發 烏電網遭數周來最大規模空襲

俄飛彈無人機齊發 烏電網遭數周來最大規模空襲

熱門新聞

有網友在TikTok分享，好市多嘉義店大批人潮，湧向棧板擠得水洩不通，原本堆滿的ARIEL洗衣精貨架一放到地上，瞬間被蜂擁而上的民眾搶購一空，狂搬景象讓網友驚呼「太瘋狂！」。(記者魯永明／翻攝TikTok畫面)

這款洗衣精一落地瘋搶秒殺 好市多嘉義店允改限購

2024-05-03 22:58
龍海同記食品公司負責人李彥廷涉嫌進口「蘇丹紅辣椒粉」，今被雄檢起訴。(本報系資料照)

台名廚「詹姆士」也受害 進口蘇丹紅辣椒粉犯罪手法曝光

2024-05-09 00:10
已故的余天二女兒余苑綺（右二）丈夫陳鑒（右一）因涉嫌為詐團車手頭遭羈押禁見。（記者林伯東／攝影）

女婿涉詐被逮 余天失蹤孫子孫女找到了 新北社會局曝最新狀況

2024-05-03 05:01
傳國民黨辦晚宴邀俄羅斯外交官，引發歐美駐台代表抵制。國民黨主席朱立倫表示，最近的活動是有一些歐盟國家表達對俄羅斯的意見，國民黨都尊重。(中央社)

國民黨晚宴邀俄遭歐美代表抵制 朱立倫：會妥適處理

2024-05-05 16:30
陳鑒已被羈押禁見。(記者沈昱嘉／攝影)

余天人生坎坷：愛女癌逝 女婿涉詐 弟遭槍決

2024-05-04 02:26
余苑綺丈夫陳鑒因涉嫌當詐團車手頭被捕，遭法院羈押禁見進入台北看守所。圖／聯合報資料畫面

開銷巨大入不敷出 行騙抽2%佣金...余天女婿估得手近百萬

2024-05-07 15:20

超人氣

更多 >
紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮

紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮
員工推薦 Target最值得買的5商品

員工推薦 Target最值得買的5商品
「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議

「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議
「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境

「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境
華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走

華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走