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能擊中陸艦？台欲購美製自殺無人機 國防部未說明

台灣新聞組╱台北10日電
美國空境公司提供的照片，顯示彈簧刀600自殺式無人機發射狀況。(美聯社)
美國空境公司提供的照片，顯示彈簧刀600自殺式無人機發射狀況。(美聯社)

美國媒體報導，台灣已向美國提出請求，購買自殺式無人機，可能包括彈簧刀300，以及更大型的彈簧刀600或ALTIUS─600。然而，彈簧刀等美製無人機在烏克蘭戰場表現欠佳，不但價格昂貴，而且易受電戰系統干擾。中華民國國防部昨表示，國防部同步採台灣自製及對美軍購途徑，籌獲符合防衛作戰需求之無人機，以加速無人機戰力建置；依華美軍售作業默契，對個別品項及進度，沒有說明。

美國「外交政策」雜誌8日報導，華府智庫「戰略暨國際研究中心」研究員簡以榮說，台灣有意購買美製自殺式無人機，「是美國推動不對稱戰略的一部分」。

報導說，台灣已向美國提出購買美製無人機的兩個請求。知情人士指出，台灣的第一封請求信可能有意購買空境公司（AeroVironment）的小型無人機彈簧刀300。第二封請求信則是要買較大型無人機，可能是空境的彈簧刀600或美國新創軍工企業Anduril的ALTIUS─600，後者可在目標上空盤旋4小時，比空境的機型更長。

台灣駐美代表處、美國國防部及Anduril對此都沒有評論，空境公司則未回覆詢問。

四名知情人士指出，台灣很希望買到空境公司的兩款彈簧刀無人機。台灣官員認為，美製自殺式無人機能有效擊中穿越台海的共軍船艦或試圖在台灣登陸的戰車。

根據報導，自殺式無人機在兩伊戰爭開始使用，真正廣泛應用是2020年亞美尼亞和亞塞拜然的戰爭，當時亞塞拜然獲得以色列的自殺式無人機，輕易壓倒亞美尼亞。彈簧刀無人機也被烏克蘭軍隊廣泛使用，俄烏戰爭以來，已有1100架美製彈簧刀無人機運往烏克蘭，但美製無人機在烏克蘭戰場表現並未獲得肯定，因為價格貴、故障多、維修難。

除了無人機，「外交政策」還報導中國大陸已部署以色列製哈比無人機，用於摧毀敵人雷達。天空新聞網報導，中國有數以萬計無人機型號，台灣有四款自製無人機。

報導提到，蔡英文總統認為台灣須部署3000架軍用無人機，政府提出總額逾3億美元的無人機合約，大約有50個研發團隊競爭。

報導指出，台灣投資無人機產業已有成效，台灣自製無人機可擊中150公里外的目標。

烏克蘭 國防部 以色列

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