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520再現突襲式斷交？ 2邦交國海地、瓜地馬拉有隱憂

記者陳熙文、屈彥辰╱台北10日電
圖為瓜地馬拉總統賈麥岱(左)去年4月率團訪台，外交部長吳釗燮(右)親自前往接機。(本報資料照片)
圖為瓜地馬拉總統賈麥岱(左)去年4月率團訪台，外交部長吳釗燮(右)親自前往接機。(本報資料照片)

新舊政權交接之際，台海情勢各方關注，國安局長蔡明彥日前表示，五二○後續關注中國大陸是否藉軍演對新政府施壓。另外，是否可能出現「突襲式」斷交？外交部長吳釗燮昨表示，台灣與邦交國之間短期內沒有任何問題，但他首度坦言，兩個邦交國有長期隱憂。

今年總統大選甫結束，諾魯旋即宣布與台灣「突襲式」斷交，轉與中國大陸建交，五二○總統就職典禮在即，是否出現斷交警訊？吳釗燮昨受訪表示，台灣邦交短期之內沒有任何的問題，應該是不會在五二○前後出現突襲式斷交。

不過，吳釗燮表示，外交部仍感到憂心，有一個邦交國長期處於動亂狀態，需要聯合國的協助，雖然兩國邦交目前沒有問題，但長遠來說可能有疑慮；吳釗燮也指出，中國大陸現階段不斷透過台灣某邦交國的鄰國進行滲透，製造邦交國內部的紛擾，亦有長期的隱憂。

吳釗燮首度提及有長期隱憂的兩個邦交國，外交圈推測是海地、瓜地馬拉。政大國際關係研究員嚴震生指出，海地因動亂，聯合國日前有派出維和部隊進入海地，其中就有中國籍部隊，不過他認為，海地目前情勢複雜，中方恐怕不願花資源拉攏，倒是瓜地馬拉一直是北京鎖定的目標，美方若不想北京勢力持續在中美洲擴張，應該想辦法協助提供瓜國與台灣維持邦交的誘因。

另外，正爭取連任的立陶宛總統瑙塞達近日表示，駐立陶宛台灣代表處應循國際標準，將「台灣」更名為「台北」，以穩定與中國的關係。對此，吳釗燮昨天強調代表處的名字不會改變，名稱是依照兩國之間的協議命名，就算立陶宛要與台灣重簽原來的協議，台灣也不會接受，立國要改，須與台灣協商。吳釗燮並強調，台灣與立陶宛之間的關係沒有問題。

國民黨立委賴士葆指出，駐立陶宛台灣代表處2021年設立，當時外交部說是外交大突破，如今可能要被改回「台北」，外交部卻只能說「尊重」，這就是某種程度的外交倒退，但吳釗夑說了不會改變，再觀察看最後結果是什麼，不過他呼籲外交部要講實話，不能講謊話，才是負責任的做法。

邦交 立陶宛 聯合國

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