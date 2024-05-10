方便就業就醫 平潭推台胞兩證互認

大陸福建平潭再度推出針對台胞的便利措施，當地台胞只需出示台胞證或居住證即可辦理相關業務。圖為台胞證。(本報資料照片)

大陸福建平潭再度推出針對台胞的便利措施，當地台胞只需出示台胞證或居住證即可辦理相關業務，是大陸首個台胞身分「兩證」互認的地區，平潭綜合實驗區行政審批局局長林良明透露，下一步將拓展居住證在就業 、就醫、住房、金融等領域應用。

大陸另針對台胞設計核發「定居證」。陸方規定定居是過渡期，最後是要取得「身分證」，但陸委會曾指出，台灣人如在大陸定居、辦理戶口登記並申領陸方「居民身分證」，即違反兩岸人民關係條例，將依法註銷在台戶籍。

大陸2018年9月推出「台灣居民居住證」並鼓勵台灣民眾申領，相關規定提到3項權利、6項服務及9項便利。不過，居住證只是身分證明，不得用於出入境，無法取代台胞證，實務上也因為居住證與台胞證兩者登錄資訊不完全相同，在大陸辦理部分公共服務時需同時攜帶兩證。

福建日報昨報導，大陸首次台胞身分「兩證」互認已於8日在平潭落地，台胞只需出示台胞證或居住證，即可在平潭政務服務大廳辦理相關業務。「兩證」互認後，持居住證辦理業務時，可自動歸集台胞身分資訊、核查使用台胞證辦理業務情況，實現「一人兩證」關聯。平潭綜合實驗區行政服務中心技術負責人表示，這一舉措關鍵在於解決居住證資訊核查比對及後台資料交互等問題。

大陸開放福建居民赴馬祖旅遊，但台灣赴陸「禁團令」6月1日上路，國民黨 立法院黨團將提案要求政府解除「禁團令」，並優先開放大陸觀光 客循小三通赴金門、馬祖、澎湖等三個離島旅遊觀光，今天可望在立法院會表決通過。

立法院會今討論「開放陸客赴我國離島觀光公決案」，國民黨團書記長洪孟楷表示，台灣本島無法進一步交流，因此離島委員提出離島先行，這項提案是觀旅業者所期盼。