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美駐OSCE前大使：疑美論是敵人製造的謊言

記者陳熙文／台北7日電
亞太堅韌研究基金會邀蕭美琴閉幕演講​。 （本報資料照片）
亞太堅韌研究基金會邀蕭美琴閉幕演講​。 （本報資料照片）

美國今年進入大選年，前總統川普多次被問及台灣問題，皆選擇拒答，不願正式表態。針對「疑美論」觀點，川普政府的美國駐歐洲安全與合作組織（OSCE）前大使、維吉尼亞州前州長吉爾默（James Gilmore）昨表示，這是敵人刻意製造且散布出來的謊言；他也為川普辯護，指川普是此次援台法案的支持者。

亞太堅韌研究基金會（亞堅會）昨舉辦「開創新局 乘風馭浪」國際論壇，邀請美國、印度、韓國、菲律賓等16位專家與會，並由吉爾默擔任開幕主講人，副總統當選人蕭美琴閉幕演講。

吉爾默指出，美國是各國最強的盟友，美國的堅實經濟體得以支持各國盟友；美方珍視與台灣的友誼及其他國家的友誼，但許多人會告訴美國的盟友，美國因內部分歧，並非可靠的盟友，他強調，這是敵人刻意製造且散布出來的謊言。

吉爾默出席論壇前受訪強調，相信川普若當選總統，會像第一個任期一樣支持台灣。他在演講中表示，美國剛通過一項援助烏克蘭、以色列和台灣的重要法案，要不是有眾議院議長強生（Mike Johnson）的支持，極有可能胎死腹中，而強生在推動這項法案時，特別與川普討論，川普也力挺強生。

蕭美琴演講時則強調，「台灣不僅能幫忙，台灣更能領導」；台灣克服各種困難與逆境，包括外交孤立、天然資源短缺、地緣政治夾擊，以及網路攻擊、假訊息、政治干預的壓力等，是韌性之島。她表示，在巨大鄰居的陰影之下，形塑了台灣的韌性，並以此為基礎形成「台灣範本」。

川普 維吉尼亞州 烏克蘭

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