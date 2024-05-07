傳親美主席施壓 藍：朱立倫第一時間就力挺登島

藍營人士表示，朱立倫（圖）在得知藍委要登太平島時，第一時間就表達支持力挺。（本報資料照片）

20位藍白立委即將在5月總統就職前登太平島宣示主權，突然在民進黨 立委批評後改期，遭外界質疑恐與美方壓力有關，並認為屬於「親美派」的國民黨 主席朱立倫施壓，藍營人士表示，朱立倫在得知藍委要登太平島時，第一時間就表達支持力挺。至於海軍上將出身的國民黨立委陳永康未報名隨團視察，他表示，絕對支持黨團立場，但因中央黨部將在當周發布「國家安全戰略法」草案，因此無法參加行程。

本報系聯合報報導，陳永康未報名南沙行程的消息一出，民進黨立委頓時調侃國民黨還是有「良知之士」，不願為此行程背書。陳永康隨即發表聲明，表示自己在軍職期間，為維護中華民國 南海主權，數度登上太平島視察防務，也曾策畫與執行太平島的防衛計畫操演；卸任公職後，亦曾親赴荷蘭海牙，瞭解國際仲裁實際運作。陳永康說，未來仍將以國際法為依歸前提，持續關注，要求政府維護國家主權。

陳永康研擬「國家安全戰略法」草案，曾於4月26日舉行公聽會，主張政府必須定期公布國家安全戰略。5月3日，國民黨主席朱立倫宣布，由智庫研擬的對賴政府30項施政建言，其中包括「國家安全戰略法」。陳永康解釋，法案發布會需配合朱立倫時間，5月16日是選項之一。

台北中國時報報導，藍營人士指出，朱立倫得知藍委要考察太平島時，第一時間表達支持。朱也在受訪時稱，「不要忘了它是中華民國的領土」，太平島真正的說法是高雄市旗津區的太平島，不管是國防委員會，或是任何一個委員會去參訪，都是應該的。

至於太平島考察延期至18日，陳永康是否要加入考察團？報導說，由於太平島考察軍方必須走45天的安全查核程序，因此名單不能再變化，只有可能有人缺席，而不能再增加名額。但也有人認為，陳永康根本就不想去，否則，怎可能在45天前報名時，就知道5月17日國民黨中央黨部要發表「國家安全戰略法」而未報名。