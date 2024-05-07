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怕影響議案表決 立委登太平島延到18日

台灣新聞組／台北7日電
立委馬文君向國防部發出改18日登太平島的通知。(圖／馬文君提供)
立委馬文君向國防部發出改18日登太平島的通知。(圖／馬文君提供)

立院外交及國防委員會召委馬文君原本預定本月16日率國民黨及民眾黨立委登太平島，國防部昨稱已做好相關準備，不過，馬文君突然臨時喊卡，稱因憂心距離太遠、天候因素，怕會影響立法院17日處理議案，因而決定延後考察日期。據了解，馬文君昨向國防部發出改18日登太平島的通知，國防部證實收到通知，並表示「一切作業中」。

馬文君昨受訪表示，考量到國防部已有所準備，也不希望把時間拖太久，目前她計畫改到本月18日周六出發，會在17日立法院院會結束後，先搭高鐵南下，隔天一大早從屏東搭乘運輸機出發，如此一來，不影響立院運作，也可以彰顯立委捍衛國家領土主權的決心。

此次報名登太平島的藍白立委共20人，堪稱歷屆立委報名人數最多的一次。不過，馬文君昨上午參加完國民黨團幹部會議後，突然宣布臨時改期。馬文君表示，考量到立法院5月17日有許多重要議案要表決，且台灣到太平島距離遙遠，萬一天候出什麼狀況，將導致立委無法如期返台開會表決，「一口氣若有20個立委無法回來，就麻煩大了」，因此決定延後考察日期。

民進黨立委王定宇昨調侃藍營立委「迷途知返、知錯能改、善莫大焉」，並質疑突然不去，背後一定有什麼原因。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤則批評，「去也是政治，延期也是政治」，藍營立委去太平島，就是為了要替中國大陸助威，同時干擾政府。

報名參加的民眾黨立委林國成表示，他認為改時間無所謂，完全沒政治意涵，其他政黨也不需抹紅、抹黑。

國民黨立委黃健豪則稱，一切都配合黨團總召決定，黨團主要是認為17日要處理的國會改革法案相當重要，擔憂16日如果真的發生意外狀況，導致立委無法回到台灣，可能影響院會表決。

行政院長陳建仁昨說，太平島是中華民國的領土毋庸置疑；立法院有自己的職責及考量，所做的決議予以尊重，但希望立委們也應考量國安單位所做的建議，在現在這個時刻做出最好的選擇。

國防部 國民黨 民進黨

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