綠批藍委登島是麻煩製造者 2016年王定宇等4綠委曾同行

立法院外交及國防委員會16日將考察太平島。(圖／漁業署提供)

立法院外交及國防委員會召委馬文君16日將帶隊考察太平島，民進黨 立法院黨團幹事長吳思瑤昨表示，國民黨 此團登島可能釋放錯誤的訊息，讓台灣成為麻煩的製造者。但回顧2016年7月立法院國防外交委員會登島時，也有4位民進黨立委，與國民黨共同登島、展現護主權的決心。

本報系聯合報報導，對於國民黨立委即將登上太平島，吳思瑤批評，這一團「愈揪愈大團」，人數來到20人，國民黨以為登太平島是在揪旅遊觀光團嗎？除了外交及國防委員會的立委，連跨委員會的立委都爭相同行。她強調，台灣在南海緊張的國際情勢、在複雜的地緣政治中，都是和平的捍衛者，國民黨此團卻可能釋放錯誤的訊息，讓台灣成為麻煩的製造者。

台北中國時報報導，回顧2016年7月，國際仲裁法院將太平島裁定為礁時，立法院國防外交委員會召委江啟臣等8立委為展現護衛主權的決心，一同登上太平島，其中包含民進黨立委蔡適應、羅致政、王定宇、陳亭妃等4位。

王定宇當時聲稱，太平島主權沒有爭議，說它是島也沒有人會懷疑。但是王定宇昨天說，中國是全世界唯一在南海的麻煩製造者，台灣國會議員卻飛到太平島去做沒有迫切性的主張，附和中共聲張，南海周邊國家很有可能將台灣也列為抗議對象，他呼籲，考察應適度延後，在對台有利時再出發。

報導指出，2016年當時8位立委在太平島特別生飲井水，證明太平島有淡水，如果僅是礁，就無法產生淡水。他們在島上投遞明信片，證明信件可送抵台灣，太平島屬於中華民國 領土，返台後更強調，太平島「是島不是礁」，以此反駁南海仲裁的裁定。