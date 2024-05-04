民進黨提案管制民代赴陸 國民黨、民眾黨聯手封殺

民進黨立委提案修「兩岸人民關係條例」，要求民代若參與立法院秘密會議者，赴中國大陸需要申報，該案排入立法院3日院會報告事項，在藍白聯手下被退回程序委員會重新審查。（記者蔡晉宇／攝影）

民進黨 立委沈伯洋等18立委提案修「兩岸人民關係條例」，希望嚴修規定，讓會接觸到國安機密的人員，包含立委、縣市議員以及曾參與立法院祕密會議者，去中國大陸要申報經許可，接觸黨政軍也須申報。該案排入立法院昨天院會報告事項，民眾黨團提議退回程序委員會，最後在藍白聯手下，以56票贊成、49票反對擋下，該案被退回程序委員會重新審查。

本報系聯合報報導，該案在兩周前程序委員會就曾被國民黨 團擋下，本周因為在野黨程序委員會人數不足，未能擋下，昨天在院會表決後，再次退回程序委員會。

沈伯洋表示，這個案子是關於立委或涉及國家機密的人員，要去中國的話不是不能去，而是要先經過許可，而且如果有接觸中國黨政軍人員時要做報備，沒想到這個案子被退回程序委員會，而且竟然是民眾黨團提議。

沈伯洋指出，大家如果有意見，可以到委員會好好討論，民眾黨這樣的作為根本成「傅隨組織」、為虎作倀，「我認識國昌老師那麼久，沒有想過他是這種人」。

民進黨立委范雲批評，涉秘立委去中國是否該公開透明，不能進委員會被討論嗎？國民黨團沒擋，反而是民眾黨團主動擋。范雲問，民眾黨團總召黃國昌，「你是不是太離譜了」？

民進黨立委洪申翰也批評，民眾黨帶頭把沈伯洋所提兩岸人民關係條例修正案退回程序委員會，連討論都不給討論；民眾黨已經不只是國民黨的小弟了，而是搶在國民黨之前幫著中共，阻擋補強國安漏洞，甚至直接封殺法案被討論的機會。

台北中國時報報導，昨天院會綠營除沈伯洋提案遭封殺，提出變更議程，要讓國會改革法案「立法院職權行使法修正草案」逕付二讀，也遭藍白聯手擋下，反觀藍、白黨團分別提出六案、兩案變更議程，包括「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例修正草案」、「電業法第49條修正草案」、「證券交易法修正草案」、「立法院職權行使法部分條文修正草案」等，藍白均以人數優勢順利逕付二讀。

民眾黨立委陳昭姿昨於會前表示，民進黨所提的「兩岸人民關係條例」修正案限制對象包括各層級民代，乃至於各層級行政官員，相當粗糙。她也酸，經濟部長王美花擔任智慧財產局長時，曾多次赴陸交流，還有總統府祕書長林佳龍、前立委趙天麟 ，都曾至對岸參訪；她最痛恨雙重標準，執政黨若有天淪為在野黨，是否又要再提不同修法？