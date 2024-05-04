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台放寬萊劑交換？爭取鳳梨、芒果輸美

記者黃婉婷／台北4日電
台美21世紀貿易倡議第二階段談判3日落幕，行政院政務委員、經貿辦總談判代表鄧振中（右）指出，台灣正值政權交接，應避免討論政治敏感問題。（記者許正宏／攝影）
台美21世紀貿易倡議第二階段談判3日落幕，行政院政務委員、經貿辦總談判代表鄧振中（右）指出，台灣正值政權交接，應避免討論政治敏感問題。（記者許正宏／攝影）

台美21世紀貿易倡議第二階段談判昨落幕，行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中說，因鳳梨、芒果出口受中國大陸經濟脅迫，須打開多元市場，期盼美國加速審核，以及肉鬆、香腸等加工肉品輸美。外界憂心美方會以放寬萊劑標準做為台灣水果出口的交換條件，鄧強調，維護國民健康也很重要，並指台灣正值政權交接，應避免討論政治敏感問題。

行政院經貿談判辦公室表示，此次實體會議相當緊湊且繁忙，後續將偕同行政院各部會與美方進行工作層級會談以達更多共識，增進國家利益，致力完成第二階段的談判。至於何時能簽署二階協議，目前仍無時間表。

第二階段談判為期五天，聚焦農業、勞工及環境議題，被視為進入談判深水區，台方致力爭取台灣水果、加工肉品輸美。鄧振中說，全世界農產品外銷審查時間很長，審查資料也很多，像是台灣芭樂在美國很受歡迎，但申請到許可前後就花了十年，「不希望這些情形發生在鳳梨和芒果身上」，這兩項商品受大陸經濟脅迫，雖已打開日本、新加坡澳洲、紐西蘭等新市場，還是有尋求多元市場的需求，且美國在鳳梨、芒果上也有一定進口量，希望有機會突破，盡早輸美。

鄧振中表示，儘管美方未承諾何時批准，「但從總統、行政院長都非常關心此議題，相信美方清楚收到這個訊息」，台方將不斷催促，盼早日有結果。

美國貿易代表戴琪日前公布「2024年對外貿易障礙評估報告」，關切台灣要求落實豬肉產品原產地標示，並對進口豬肉的萊克多巴胺最大殘留容許值做規範等做法，是「不正確地暗示美豬產品（包括萊克多巴胺豬肉）有食安疑慮」。

被問及美方此次談判是否以放寬萊劑標準做為我國水果出口的交換條件？鄧振中說，台灣雖想爭取農產品出口，但國民健康維護也很重要，美方若想說服台灣標準過嚴，應提出科學證據，且台灣正值政權交接階段，應避免討論政治敏感問題。

另外，台灣爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）多時，鄧振中說，台方正持續努力，並緊盯入會進度，但據了解，上周資深官員會議並未討論到新入會國成立工作小組問題，未來會持續跟各界說明，希望盡快有進展。

新加坡 澳洲 戴琪

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