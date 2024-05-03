我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條

川普：若認為不合法 可能不接受2024威州選舉結果

黑白集／大陸福建艦海試 瞄準賴就職演說?

黑白集
賴清德就職演說受矚目。(本報資料照片)
賴清德就職演說受矚目。(本報資料照片)

美國福特號外，全球第二艘電磁彈射航母——大陸的「福建艦」，終於開出泊靠近兩年的長興島碼頭，到舟山群島北方海域進行海試。啟航日程不選在稍早的423大陸海軍節，偏選在五一勞動節；這日子挑得，賴桑一定點滴於心！

光想一下就懂。5月1日海試到8日，不就是請賴清德在他就職演說定稿前的最後節點上，多思忖一下措詞嗎？請他細思：未來這4年，他想要的兩岸，是一幅怎樣的風景？

美國也沒閒著，早一天就由副助卿出馬，為半世紀前的聯合國2758號決議賦予全新涵義，說這決議不等同也不反映一中原則的共識，無涉他國對台關係的主權決定，更不構成聯合國對台灣最終政治地位的立場。這段話，沒說出「台獨」二字，卻引出若干模糊曖昧的想像。

作為憧憬台獨者，聞言可能喜出望外。但《老子》早就說過：天下皆知美之為美，斯惡也！看上去美，往往是禍害。老美這席話，就只是一篇徒託空言的文章。但福建艦堅船利砲卻千真萬確，加上恐已建造中的下一艘核航母，未來西太平洋的戰略態勢，對老美恐都是一場噩夢。

澤倫斯基也曾深信烏克蘭可以加入北約，卻只等到破碎的家園。賴總統治國第一課，就是辨清一篇聲明跟一艘航母的真假虛實。這關乎百姓的禍福，沒有絲毫阿Ｑ的空間。(轉載自聯合報)

聯合國 賴清德 澤倫斯基

上一則

二女婿涉詐當車手頭 余天怒：最好關久一點

下一則

中火增燃氣機組、天然氣儲槽 台電承諾拆燃煤機組

延伸閱讀

傅崐萁要求「中國」改「大陸」 綠委：淪為中國小弟

傅崐萁要求「中國」改「大陸」 綠委：淪為中國小弟
傅崐萁堅用詞「中國」改「大陸」 吳釗燮：人民不可置信

傅崐萁堅用詞「中國」改「大陸」 吳釗燮：人民不可置信
專家：福建艦 常規動力航母天花板 央視：現實版輕舟過萬重山

專家：福建艦 常規動力航母天花板 央視：現實版輕舟過萬重山
死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

熱門新聞

大業實中去年轉型實驗創新學校，致力課程鬆綁，發展AI、雙語國際跨域課程。(大業實中提供)

台灣少子化 為何嘉義這所中學連2年招生爆滿超額

2024-04-30 21:25
高鐵前董事長殷琪（圖）。(聯合報系資料照片)

殷琪涉運毒？加州網購大麻藥品寄回台給寵物狗 驗尿自清獲不起訴

2024-04-29 21:47
嘉義市區出現少女跪在路口畫面，引來路過民眾側目。（圖／讀者提供）

台虎媽暴怒當街大喊「跪下」少女裸雙膝跪路口 警方回應了

2024-04-28 03:00
貴婦奈奈。(本報資料照片)

貴婦奈奈公婆 名醫黃立雄夫妻涉詐逃加拿大 遭驅逐將返台

2024-05-02 08:38
台中市消防局在今天凌晨獲報，一名男子在汽車旅館身體不適，救護車到場時，男子已無生命跡象，醫院宣告到院前死亡。圖／本報資料照

台中已婚大叔豪華汽車旅館丟命 同房輕熟女急求助消防局

2024-05-01 15:20
凌晨2點多連三震搖到頭暈，基隆人：全台很多人不敢睡了，很多人收到國家警報。圖／取自基隆人大事事

凌晨2點多連三震搖到頭暈 「全台很多人不敢睡了」

2024-04-26 18:17

超人氣

更多 >
I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷

I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷
郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？

郵輪旅行4個月 她靠什麼每月還有4萬元進帳？
新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控

新州男逼6歲兒高速跑步 面臨一級謀殺指控
亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化

亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化
死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難

死亡人數激增 廣東梅州高速公路塌方已48人罹難