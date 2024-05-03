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陸委會新規上路 台人禁任大陸海協、台聯、孔子學院

記者陳政錄、陳宥菘／台北3日電
陸委會2日修正禁止台人擔任中共黨政軍職務公告附件，海基會副秘書長蔡孟君表示，將依照陸委會釋明的認知範圍，向可能牽涉其中的民眾進行說明與提醒。(記者陳宥菘／攝影)
陸委會2日修正禁止台人擔任中共黨政軍職務公告附件，海基會副秘書長蔡孟君表示，將依照陸委會釋明的認知範圍，向可能牽涉其中的民眾進行說明與提醒。(記者陳宥菘／攝影)

陸委會今年初曾預告，修正禁止台人擔任中共黨政軍職務公告例示，將範圍進一步擴大到大陸海協會、全國台聯、孔子學院等具政治性的機關團體，該修正於昨起正式發布生效。

據陸委會發布，本次修正重點為：增訂具政治性機關（構）、團體之例示（如海峽兩岸關係協會、中華全國台灣同胞聯誼會、中華全國青年聯合會及孔子學院），並將其所屬機構、事業單位、團體、辦事處、分支機構等，均納入規範範圍。

陸委會強調，鑒於中共長期企圖消滅中華民國主權，迄今亦不放棄武力犯台，嚴重威脅國家安全及社會安定，提醒台人，兩岸政經體制存在一定差異，赴陸就業應謹慎評估相關風險，並應留意遵守兩岸條例規定，避免擔任可能危害台灣國家安全或利益之職務，陸委會亦將因應情勢滾動修正。

陸委會說明，鑒於近年中共歷經多次重大組織調整，禁止公告發布迄今逾20年未修正，因此陸委會會商各主管機關推動禁止公告附件修正，並完成相關法制作業程序，經行政院核定後發布。

按照今年初陸委會的預告，新增禁止台人任職的中共直屬事業單位，還包括人民日報、求是雜誌等黨媒，及中國軍事科學院、工程物理研究院，和中國國民黨革命委員會、致公黨、九三學社等大陸民主黨派社團。

據了解，由於兩岸官方未有直接溝通管道，陸委會擬參照先前廈門台籍社區助理模式，若接獲舉辦即進行查處。據指出，少部分在上述大陸機構任職的台灣人，多在其附屬單位，甚至在有公開訊息發布時使用「化名」，可能會加大相關單位查處難度。

海基會副秘書長蔡孟君昨主持召開背景說明會，指海基會對於陸委會公告的資訊，都有持續關注並掌握情況，將依照陸委會例示的事項、釋明的認知範圍，向往返民眾說明提醒。

陸委會修正，擴大禁止台人擔任中共黨政軍職務的範圍，擴及大陸海協會、全國台聯、孔子...
陸委會修正，擴大禁止台人擔任中共黨政軍職務的範圍，擴及大陸海協會、全國台聯、孔子學院等具政治性的機關機構、團體。（本報資料照片）

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